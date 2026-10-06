Uma reportagem da imprensa comparou o início de Pau Cubarsí, jogador do Barcelona, pela seleção da Espanha, com o ídolo do Real Madrid, Sergio Ramos.

O jornal "Marca" afirmou que Pau Cubarsí, de 19 anos, já é campeão mundial, uma conquista extraordinária para um zagueiro com essa idade.

Giuseppe Bergomi foi campeão mundial com a Itália em 1982, aos 19 anos, mas seu papel não foi equivalente ao do zagueiro espanhol, que disputou 750 minutos completos na última Copa do Mundo.

Mas Bergomi foi a última opção de Bearzot após a ausência de Gentile na partida final, e seu total de minutos jogados chegou a 236 de 630 minutos, distribuídos em três partidas que disputou e quatro jogos completos no banco de reservas.

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Depois de ter sido poupado diante da República Tcheca em Oviedo, onde assistiu à partida das arquibancadas, Pau recupera agora sua posição natural na seleção nacional: a de zagueiro titular pelo lado direito, parceiro de Aymeric Laporte.

Meses antes de completar 20 anos (seu aniversário é em janeiro de 2007), Cubarsí já participou de 22 partidas internacionais pela Espanha.

Após sua integração gradual ao time em março de 2024, sua exclusão da lista da Eurocopa e, em seguida, a conquista da medalha de ouro olímpica no verão daquele ano, tornou-se peça fundamental nos planos de De la Fuente desde outubro do ano passado.

E aqui a forte caminhada do favorito ao prêmio Golden Boy de 2026 nos convida a lançar um olhar sobre o que foi o mais importante zagueiro da história do futebol espanhol na sua idade.

Em janeiro de 2006, Sergio Ramos, com 19 anos e 9 meses, havia disputado sete partidas pela seleção nacional. E se preparava para participar de sua primeira Copa do Mundo, aquela realizada na Alemanha.

Aquela fase foi o início de uma trajetória gloriosa, ao longo da qual se sagrou campeão da Europa duas vezes e campeão mundial uma vez, além de elevar o número de participações com a seleção espanhola a um patamar que ninguém alcançou antes ou depois dele: 180 partidas.

Em sua partida contra a Croácia, Cubarsí chegou a 22 jogos pela seleção espanhola, confirmando assim seu lugar como um dos melhores zagueiros do mundo e, mais ainda, o melhor em sua faixa etária.

Sua evolução ao longo do último ano foi impressionante; o que antes era considerado um zagueiro promissor de alto nível tornou-se uma realidade concreta.

E o mérito disso se deve, em grande parte, à sua maturidade intelectual, que o transformou de uma mentalidade jovem para a de um jogador experiente.