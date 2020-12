CSA x Vitória: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será disputado nesta terça-feira (22), pela 31ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando um lugar no G-4, o quer os três pontos para tentar colar no Juventude, quarto colocado da . Assim, recebe o , nesta terça-feira (22), às 19h15 (de Brasília), no Rei Pelé, pela 31ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui !

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO CSA x Vitória DATA Terça-feira, 22 de dezembro de 2020 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral Assistentes: Leirson Peng Martins e André da Silva Bitencourt Quarto árbitro: Helder Brasileiro de Aquino

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do CSA no Rei Pelé em 2019 / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

Vindo de derrota em confronto direto diante do Juventude , o CSA precisa vencer se quiser manter vivo o sonho de voltar à Série A do Brasileirão. O clube alagoano está a quatro pontos do time gaúcho e cinco do Cuiabá, terceiro colocado. Assim, não pode mais tropeçar e correr o risco de ficar para trás.

Sem o goleiro Matheus Mendes, que testou positivo para coronavírus, Thiago Rodrigues será titular nesta terça-feira. Já Paulo Sérgio, artilheiro da equipe na temporada, está recuperado de lesão e deve começar entre os titulares, após entrar no segundo tempo diante do Juventude.

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Cedric, Filemon (Cleberson), Castán e Diego Renan; Geovane, Yago e Nadson; Andrigo, Pimpão e Paulo Sérgio.

VITÓRIA

Em processo de recuperação, após perigar cair para a zona de rebaixamento, o Vitória conseguiu um alívio e está, agora, consolidado no meio da tabela. O time, porém, não pode vacilar, ou corre o risco de ver sua vantagem diminuir.

Vindo de derrota para o virtual rebaixado Oeste, o terá de volta Léo Ceará, craque do time e vice-artilheiro da Série B . Guilherme Rend é outro que pode ser aproveitado nesta terça-feira.

O elenco finalizou hoje pela manhã a preparação para o jogo contra o CSA, que será amanhã, às 19h15, no Rei Pelé. Pela tarde, os atletas relacionados viajarão para Maceió. #PegaLeao

📸: Letícia Martins/ECV pic.twitter.com/1isIrvU5M4 — EC Vitória (@ECVitoria) December 21, 2020

Provável escalação do Vitória: Yuri; Van, Maurício Ramos, Wallace e Rafael Carioca; Romisson (Guilherme Rend), Lucas Cândido e Dudu; Thiago Lopes, Vico e Léo Ceará.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 CSA Série B 15 de dezembro de 2020 Juventude 1 x 0 CSA Série B 18 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Série B 2 de janeiro de 2020 16h30 (de Brasília) x CSA Série B 5 de janeiro de 2020 16h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 0 Juventude Série B 15 de dezembro de 2020 Oeste 2 x 1 Vitória Série B 18 de dezembro de 2020

Próximas partidas