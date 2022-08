CSA x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste quinta-feira (18), pela 25ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

CSA e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Rei Pelé, a partir das 20h (de Brasília), pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com a vitória sobre a Tombense por 3 a 1, o Vasco, quarto colocado, com 42 pontos, busca reduzir a diferença para o líder Cruzeiro, que soma 53.

Para o confronto fora de casa, o técnico interino Emílio Faro não poderá contar com Quintero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Danilo Boza é o mais cotado para formar dupla com Anderson Conceição.

"A nossa conversa é que a gente não pode mais oscilar. Não há margem para erros. Dos cinco jogos, quatro fora, temos que somar o máximo de pontos possíveis para abrir uma gordura no G4. Estamos procurando ir jogo a jogo", afirmou o zagueiro Anderson Conceição.

Do outro lado, o CSA, na zona de rebaixamento, com 23 pontos, vem de derrota para o Sport por 4 a 0.

Lourenço, expulso na última rodada, é desfalque certo, mas o técnico Roberto Fernandes, que conseguiu um efeito suspensivo e comandará a equipe pela primeira vez na área técnica, terá o retorno de Geovane, que cumpriu suspensão na última rodada.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Vasco registra quatro vitórias, contra três do CSA, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B de 2022, a equipe carioca venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do VASCO: Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Marlon Gomes; Nene, Raniel e Alex Teixeira.

Possível escalação da CSA: Marcelo Carné; Jonathan, Werley, Douglas, Lucão e Diego Renan; Geovane, Gabriel e Canteros; Lucas Barcelos e Élton.

Desfalques da partida

Vasco:

Quintero: suspenso (terceiro cartão amarelo).

CSA:

Lourenço: suspenso (cartão vermelho).

Quando é?

JOGO CSA x Vasco DATA Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Junio de Souza (MG)

Quarto árbitro: Helder Brasileiro de Aquino (AL)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 3 x 1 Vasco Série B 9 de agosto de 2022 Vasco 3 x 1 Tombense Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Vasco Série B 28 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Vasco x Guarani Série B 31 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 0 Brusque Série B 10 de agosto de 2022 Sport 4 x 0 CSA Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas