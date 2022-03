CSA x Sport: onde assistir ao vivo, horário e informações das quartas de final da Copa do Nordeste 2022

CSA e Sport se enfrentam nesta terça-feira (22), no Estádio Rei Pelé, a partir das 21h35 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Em caso de empate, a vaga nas semifinais será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para AL e PE), na TV aberta, no pay-per-view do Nordeste FC - veja aqui mais informações sobre o serviço.

Confira mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x Sport DATA Terça-feira, 22 de março de 2022 LOCAL Estádio Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 21h35 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT (para AL e PE), na TV aberta, e o pay-per-view do Nordeste FC, vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Rei Pelé.

Datas, horários e transmissões definidas! Simbora pra fase final da MAIOR COMPETIÇÃO REGIONAL DO MUNDO! ISSO É LAMPIONS! 😍🔥🏆 pic.twitter.com/H17v4Zsj8J — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 20, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Classificado na terceira posição do Grupo A, por conta do saldo de gols, o Sport busca manter a sequência invicta de quatro jogos fora de casa (três vitórias e um empate).

Do outro lado, o CSA encerrou a primeira fase em segundo lugar do Grupo A, com 14 pontos, e tem o direito de jogar em casa nas quartas de final.

Em sete jogos na Copa do Nordeste, o Sport registra quatro vitórias, contra duas do CSA, além de um empate. No último encontro no Rei Pelé, pelo torneio, a equipe pernambucana venceu por 1 a 0, em 2020.

Duelos das quartas de final do Nordestão:

Fortaleza x CRB-AL - terça-feira (22), às 21h35 (de Brasília) - Arena Castelão

CSA x Sport - terça-feira (22), às 21h35 (de Brasília) - Rei Pelé

Botafogo-PB x Náutico - quarta-feira (23), às 20h - Almeidão

Ceará x CRB - quinta-feira (24), às 19h - Arena Castelão

MELHORES APOSTAS E DICAS

O CSA é favorito contra o Sport nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,30 no triunfo do CSA, $ 3,25 no empate e $ 2,70 caso o Leão vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,70 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,44 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar nos números exatos de escanteios do confronto. Neste caso, paga-se $ 8 quem acertar. Para quem apostar em mais de 10 escanteios, paga-se mais de $ 2,00, e $2,20 para quem apostar em menos de 10 escanteios.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Sport

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Íbis 0 x 4 Sport Pernambucano 16 de março de 2022 Sport 3 x 0 Floresta Copa do Nordeste 19 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Sampaio Corrêa Série B 9 de abril de 2022 A definir Guarani x Sport Série B 16 de abril de 2022 A definir

CSA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 4 x 1 Paysandu Copa do Brasil 16 de março de 2022 CSA 3 x 0 Altos Copa do Nordeste 19 de março de 2022

Próximas partidas