CSA x Sport: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

CSA e Sport se enfrentam neste sábado (30), no Rei Pelé, a partir das 16h (de Brasília), pela quinta rodada da

Série B do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

QUANDO É?

JOGO CSA x Sport DATA Sábado, 30 de abril de 2022 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior - PR

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos - PR

Quarto árbitro: Marcio dos Santos Oliveira - AL

VAR: Heber Roberto Lopes - SC

ONDE VAI PASSAR?

O Sportv, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado, no Rei Pelé.

MAIS INFORMAÇÕES

O Sport chega para o duelo invicto na competição, com duas vitórias e dois empates. O Leão ocupa a 3ª colocação na tabela, com 8 pontos.

Já o CSA chega em situação diferente em relação ao adversário. O azulão ainda não venceu na competição, e está na zona de rebaixamento, com 2 pontos conquistados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1x1 Bahia Série B 22 de abril de 2022 Brusque 2x0 CSA Série B 26 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Criciúma Série B 4 de maio de 2022 21h (de Brasília) Vasco da Gama x Vasco Série B 7 de maio de 2022 19h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 1x1 Sport Série B 23 de abril de 2022 Sport 1x0 Ituano Série B 26 de abril de 2022

Próximas partidas