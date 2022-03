CSA x Sport: escalação, desfalques e mais do jogo pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2022

CSA e Sport se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h35 (de Brasília), no Rei Pelé, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Por ter feito melhor campanha na fase de classificação, o CSA joga em casa ao lado de sua torcida. A equipe encerrou na vice-liderança do Grupo A, com 14 pontos, e chega com bom retrospecto em casa na temporada: em nove jogos no Rei Pelé, venceu oito e empatou um.

Já o Sport chega embalado com cinco jogos sem saber o que é perder: quatro vitórias e um empate. No Grupo A, terminou na terceira posição, também com 14 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o CSA contará com força máxima após o técnico Mozart ter poupado os seus principais jogadores na vitória sobre o Altos na última rodada. O único desfalque confirmado é Clayton.

Já o Sport deve ter como principal novidade Pedro Naressi, recuperado de problemas musculares.

Por outro lado, Everton Felipe, Alanzinho, Rodrigão e Lucas Hernández, lesionados, seguem fora.

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Igor, Wellington, Werley e Ernandes; Geovane, Gabriel e Yann Rolim; Marco Túlio, Osvaldo e Rodrigo Rodrigues.

Possível escalação do Sport: Mailson; Ewerthon, Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira, Bruno Matias e Denner; Jáderson, Luciano Juba e Parraguez.

DESFALQUES

CSA:

Clayton: cirurgia no joelho SPORT:

Rodrigão, Everton Felipe e Alan: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Antônio Dib Moraes

Assistentes: Rogério de Oliveira e Márcio Iglésias

VAR: Pablo Ramon Gonçalves

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre CSA x Sport será transmitido pelo SBT (para AL e PE), na TV aberta, no pay-per-view do Nordeste FC - veja aqui mais informações sobre o serviço.