CSA x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quinta-feira (7), pela 17ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

CSA e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (7), no estádio Rei Pelé, a partir das 19h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

O duelo desta quinta marca o encontro de duas equipes que estão dentro da zona de rebaixamento. O CSA está na 17ª posição, com 16 pontos marcados.

O time alagoano deve ter mudanças no setor ofensivo, com Sassá e Bruno Mezenga no comando de ataque, e entra em campo querendo manter a invencibilidade dentro de casa no campeonato. Até o momento, em sete jogos, o time venceu dois, além de cinco empates.

Já a Ponte Preta é a 18ª colocada da Série B, com 15 pontos marcados. A Macaca não poderá contar com Felipe Amaral, suspenso.

Prováveis escalações

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Lucas Marques, Lucão, Douglas e Diego Renan; Geovane, Giva Santos, Igor e Gabriel; Sassá e Bruno Mezenga.

Possível escalação da PONTE PRETA: Caíque França, DG, Fábio Sanches e Thiago Oliveira; Norberto, Fraga (Wallisson), Léo Naldi, Fessin e Artur; Danilo Gomes (Nicolas) e Lucca.

Desfalques da partida

CSA:

Lourenço: lesionado.

PONTE PRETA:

Felipe Amaral: suspenso.

Quando é?

JOGO CSA x Ponte Preta DATA Quinta-feira, 7 de julho de 2022 LOCAL Estádio Rei Pelé, Maceió - AL HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner Magalhães (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Thiago de Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Jose Bispo (AL)

VAR: Marco Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 0 x 0 CSA Série B 2 de julho de 2022 Sampaio Corrêa 2 x 0 CSA Série B 27 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x CSA Série B 15 de julho de 2022 2130h (de Brasília) CSA x Cruzeiro Série B 20 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 0 x 0 Tombense Série B 3 de julho de 2022 Vila Nova 1 x 1 Ponte Preta Série B 28 de junho de 2022

Próximas partidas