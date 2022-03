CSA x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

CSA e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Rei Pelé, a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming do Amazon Prime Video.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x Paysandu DATA Quarta-feira, 16 de março de 2022 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na internet, vai transmitir o jogo desta quarta-feira (16), no Rei Pelé.

Bom dia com lembrete 💡📝🔵⚪️



A venda de ingressos para o jogo de quarta-feira segue a todo vapor. É mais uma decisão para o Maior de Alagoas e contamos com o seu apoio. 👊🏼



Não deixe de garantir o seu lugar nesta noite tão importante, contamos com você! 💙⚽️#CSAOficial pic.twitter.com/qTEmRrRywB — CSA (@CSAoficial) March 14, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

De olho na classificação para a terceira fase da Copa do Brasil para embolsar R$ 1,9 milhão, o CSA chega para a decisão após eliminar o Atlético (BA) na primeira fase, enquanto o Paysandu venceu o Trem por 3 a 0.

Registro dos trabalhos dessa segunda-feira 👊🏼🔵⚪️



Nossa preparação visando o jogo da Copa do Brasil continua!!



📸 Morgana Oliveira | CSA

#CSAOficial #CopadoBrasil pic.twitter.com/wyBF2FkAfk — CSA (@CSAoficial) March 14, 2022

Em cinco confrontos entre as equipes, o CSA possui uma pequena vantagem. Foram duas vitórias do Azulão, uma do Papão, além de um empate. A última vitória do Paysandu ocorreu no dia 20 de agosto de 2000. Na ocasião, bateu o adversário por 3 a 0, na Copa João Havelange.

Veja abaixo os confrontos:

06.03.1985 - CSA 2 x 1 Paysandu - Brasileiro Taça de Ouro

17.04.1985 - Paysandu 0 x 0 CSA - Brasileiro Taça de Ouro

20.08.2000 - CSA 0 x 3 Paysandu - Copa João Havelange

16.06.2018 - Paysandu 0 x 0 CSA - Série B

02.10.2018 - CSA 1 x 0 Paysandu - Série B

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 0 x 0 CSE Campeonato Alagoano 9 de março de 2022 Murici 0 x 1 CSA Campeonato Alagoano 12 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Altos Copa do Nordeste 19 de março de 2022 17h45 (de Brasília) CSA x Criciúma Série B 9 de abril de 2022 A definir

Paysandu

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Trem 0 x 3 Paysandu Copa do Brasil 2 de março de 2022 Castanhal 4 x 0 Paysandu Parazão 6 de março de 2022

Próximas partidas