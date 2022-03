CSA x Paysandu: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (16) para CSA x Paysandu na noite desta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Classificado à semifinal do Campeonato Alagoano, e na vice-liderança do grupo A da Copa do Nordeste, o CSA chega embalado na competição nacional após ter eliminado o Atlético (BA) na primeira fase.

Já o Paysandu, que vem de derrota para o Castanhal por 4 a 0, chega na segunda fase da Copa do Brasil após ter vencido o Trem por 3 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Rei Pelé, o CSA segue sem contar com Clayton, com problema no joelho, e Gabriel Tonini, em transição física.

Do outro lado, o Paysandu tem apenas um desfalque: Robinho, com lesão na coxa direita, está fora.

Já Serginho, recém-contratado, pode aparecer entre os titulares.

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Igor, Wellington, Werley e Ernandes; Gabriel, Yann Rolim e Marco Túlio (Geovane); Osvaldo, Felipe Augusto e Rodrigo Rodrigues.

Possível escalação do Paysandu: Elias Curzel; Igor Carvalho, Genílson, Marcão e João Paulo; Mikael, Ricardinho e José Aldo; Serginho, Marlon e Marcelo Toscano.

DESFALQUES

CSA:

Gabriel Tonini: transição física

Clayton: lesionado

PAYSANDU:

Robinho: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Rodrigo Batista - DF

Assistentes: Lucas Costa e Lehi Sousa - DF

Quarto árbitro: Helder Brasileiro - AL

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre CSA x Paysandu será transmitido ao vivo pelo streaming do Amazon Prime Video, nesta quarta-feira (16).