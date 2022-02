CSA x Náutico: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

CSA e Náutico se enfrentam neste domingo (20), no Rei Pelé, a partir das 16h (de Brasília), pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da Nordeste FC, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x Náutico DATA Domingo, 20 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Rei Pelé - Maceió, Alagoas HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Nordeste FC, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste domingo (20), no Rei Pelé.

MAIS INFORMAÇÕES

O CSA, do Grupo A, chega para esta partida da 6ª rodada da Copa do Nordeste com uma boa campanha na competição, ocupando a segunda posição, com 8 pontos conquistados. A equipe vem de um empate por 1 a 1 contra o Bahia. Na ocasião, o time alagoano saiu na frente, mas, mesmo com um jogador a mais, cedeu o empate para o Bahia.

Mozart, que assumiu a equipe recentemente, analisou o último duelo e, ainda, projetou os próximos confrontos: "Nós sabemos que o jogo é importante, mas também temos um jogo importante na quarta, então o próprio torcedor tem que entender que esses jogadores não são robôs e eu vou precisar fazer alguns ajustes, principalmente pensando na parte física para domingo, competir bem na quarta-feira, que é um jogo extremamente importante para o clube em termos de classificação na Copa do Brasil."

Já o Náutico, que está no Grupo B, tem o mesmo número de pontos que o CSA, ocupando a segunda posição de seu grupo. O time, na última rodada, bateu o Atlético de Alagoinhas por 3 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CSA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 CSA Copa do Nordeste 13 de fevereiro de 2022 Bahia 1 x 1 CSA Copa do Nordeste 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

NÁUTICO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 3 x 0 Alagoinhas Copa do Nordeste 15 de fevereiro de 2022 Vera Cruz-PE 1 x 2 Náutico Campeonato Pernambucano 17 de fevereiro de 2022

Próximas partidas