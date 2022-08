CSA x Náutico: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (30), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

CSA e Náutico entram em campo nesta terça-feira (30), no estádio Rei Pelé, a partir das 21h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

O duelo em Maceió reúne duas equipes que lutam para fugir do rebaixamento. De um lado, o CSA é o primeiro time fora do Z-4, em 16º lugar, com 27 pontos marcados.

Do outro, o Náutico é o lanterna, com apenas 20 pontos somados e não vence há três jogos. O técnico Dado Cavalcanti deve promover ao menos três mudanças em seu time titular, entre elas, promover a entrada do goleiro Jean no lugar do contestado Bruno.

Nos últimos sete confrontos entre as equipes, o CSA venceu três vezes, o Náutico duas, além de dois empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné, Igor, Lucão, Werley, Diego Renan, Geovane, Giva Santos, Rickson, Yann Rolim, Lucas Barcelos e Elton.

Possível escalação do NÁUTICO: Jean; Anilson, Wellington, Maurício e João Lucas; Jobson, Souza, Richard Franco e Jean Carlos; Júlio Vitor e Kieza.

Desfalques da partida

CSA:

sem desfalques confirmados.

Náutico:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO CSA x Náutico DATA Terça-feira, 30 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Rei Pelé, Maceió - AL HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Darona (RS)

Assistentes: Michel Stanislau e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 4 x 0 Náutico Série B 26 de agosto de 2022 Náutico 1 x 2 Vila Nova Série B 19 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Ituano Série B 2 de setembro de 2022 19h (de Brasília) Náutico x Brusque Série B 9 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 0 x 0 CSA Série B 27 de agosto de 2022 CSA 2 x 0 Vasco Série B 18 de agosto de 2022

Próximas partidas