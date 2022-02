CSA x Náutico: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

A bola vai rolar neste domingo (20) para CSA e Náutico, em partida válida pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, a partir das 16h (do horário de Brasília). Os times querem continuar pontuando em seus grupos da competição.

Pela Copa do Nordeste, o Náutico vem de uma vitória sobre o Atlético de Alagoinhas, da Bahia, por 3 a 0, enquanto o CSA de um empate com Bahia por 1 a 1.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, o CSA mandará para campo um time misto, já que Mozart, técnico da equipe, segue de olho no confronto da Copa do Brasil no meio da semana. Ainda assim, o time não terá nenhum desfalque para o duelo.

O Náutico quer manter a boa sequência na competição e, para isso, deverá mandar para campo o mesmo time do último duelo, com Carpina e Robinho no ataque.

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Lucas Marques, Werley, Ernandes, Giva; Luiz Henrique, Gabriel, Felipe Augusto; Marco Túlio, Lucas Barcelos e Rodrigo Rodrigues.

Possível escalação do Náutico: Bruno; Thassio, Carlão, João Paulo, Luan; Richard Franco, Wagninho, Eduardo Teixeira; Pedro Vitor, Carpina e Robinho.

DESFALQUES

CSA:

WILLIAM: dúvida

CLAYTON: lesionado

NÁUTICO:

WELLINGTON: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre CSA e Náutico será transmitido ao vivo pela Nordeste FC, no streaming, neste domingo (20).