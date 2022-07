CSA x Ituano: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (30), pela 21ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

CSA e Ituano se enfrentam neste sábado (30), no Rei Pelé, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

O CSA conta com o apoio de sua torcida para buscar uma vitória e tentar deixar a zona de rebaixamento. O time alagoano está em 17º lugar, com 20 pontos, e não terá Wellington, suspenso.

O Ituano, por sua vez, quer somar pontos para continuar distante do Z-4. O time segue sendo comandado pelo interino Carlos Pimentel e ocupa a 13ª posição, com 23 pontos somados. Neto Berola, lesionado, e Lucas Dias, suspenso, são os desfalques do Rubro-Negro.

Prováveis escalações

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Diego Renan, Werley, Lucão e Edson; Geovane, Lourenço, Gabriel e Canteros; Osvaldo e Rodrigo Rodrigues (Élton).

Possível escalação do Ituano: Glauco, Rafael Pereira, Bernardo, Raí Ramos, Roberto, Dudu, Lucas Siqueira, Gabriel Barros, João Victor e Rafael Elias.

Desfalques da partida

CSA:

Wellington: suspenso.

Ituano:

Neto Berola: lesionado.

Lucas Dias: suspenso.

Quando é?

JOGO CSA x Ituano DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jose Junior (PR)

Assistentes: Ivan Bohn (PR) e Márcia Caetano (RO)

Quarto árbitro: Helder Brasileiro de Aquino (AL)

VAR: Marco Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Ituano

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 1 x 0 Chapecoense Série B 23 de junho de 2022 Vasco 1 x 1 Ituano Série B 19 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x Ituano Série B 5 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Ituano x Sport Série B 9 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 2 x 1 CSA Série B 25 de julho de 2022 CSA 1 x 1 Cruzeiro Série B 20 de julho de 2022

Próximas partidas