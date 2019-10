CSA x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Colorado busca a recuperação no Brasileirão nesta quarta-feira (9), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando reencontrar o caminho da vitória, o visita o na noite desta quarta-feira (9), às 19h15 (de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x Internacional DATA Quarta-feira, 9 de outubro LOCAL Rei Pelé - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação CSA)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

Na 17ª posição, com 22 pontos, o CSA chega para o duelo após a vitória sobre o Avaí por 3 a 1 na última rodada.

O técnico Argel Fucks não poderá contar com Alan Costa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ronaldo Alves e Lucas Dias são as opções.

Por outro lado, João Vitor retorna após desfalcar a equipe contra o Avaí.

"Acredito que teremos o João Vitor inteiro para o jogo de quarta. Hoje jogamos o primeiro tempo com apenas um volante. Às vezes, é preciso mudar o sistema de jogo", disse o treinador.

Provável escalação do CSA: Jordi; Dawhan, Ronaldo Alves, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, João Vitor (Jean Cléber), Apodi e Jonatan Gomez; Bustamante (Bruno Alves) e Ricardo Bueno.

INTERNACIONAL

Sem vencer há três jogos (uma derrota e dois empates), o adotou o tom de mistério nas atividades antes do duelo contra o CSA fora de casa.

Sem contar com Paolo Guerrero, na seleção do , e Rafael Sóbis, com lesão muscular, o técnico Odair Hellmann pode escalar Guilherme Parede no ataque.

Além do mais, Rodrigo Moledo, com lesão muscular, e Bruno Fuchs, convocado pela seleção sub-23, também estão fora, assim como Nonato, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Emerson pode aparecer como titular na defesa.

Atualmente, o Inter ocupa a sexta posição do Brasileirão, com 38 pontos.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Guilherme Parede

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 CSA Brasileirão 29 de setembro CSA 3 x 1 Avaí Brasileirão 6 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x CSA Brasileirão 12 de outubro 17h (de Brasília) CSA x Brasileirão 16 de outubro 19h15 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Brasileirão 13 de setembro 1 x 1 Internacional Brasileirão 6 de outubro

Próximas partidas