CSA x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (25), pela 34ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, e entram em campo nesta segunda-feira (25), às 20h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto Alagoas), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha em tempo real, minuto a minuto.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x Fluminense DATA Segunda-feira, 25 de novembro LOCAL Rei Pelé - Alagoas, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor só pensa na vitória para se afastar do risco de rebaixamento / Foto:Divulgação Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto Alagoas), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

Com quatro derrotas seguidas no Brasileirão, o CSA encara o confronto contra o Fluminense como uma decisão.

O técnico Argel Fucks não poderá contar com Alecsandro, lesionado. Ricardo Bueno é o mais cotado para assumir a vaga.

Por outro lado, Jonatan Gómez, que cumpriu suspensão na derrota, por 3 a 0, para o , retorna ao time.

"Vamos buscar uma estratégia, mudar um pouquinho a escalação. Não temos mais tempo para errar", disse o treinador.

O CSA é o 18º colocado, com 29 pontos. O Fluminense aparece em 17° lugar, com 35.

Provável escalação do CSA: João Carlos; Dawhan, Alan Costa, Castán e Euller; João Vitor, Jean Cléber e Jonatan Gómez; Apodi, Safira (Rafinha) e Ricardo Bueno

FLUMINENSE

Para o confronto, o técnico Marcão não terá Muriel, que passou por cirurgia e não atua mais em 2019, além de João Pedro, com virose.

Por outro lado, Caio Henrique retorna após defender a seleção olímpica.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Digão e Orinho; Yuri, Allan, Daniel e Ganso; Yony González e Marcos Paulo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 0 x 3 Brasileirão 10 de novembro Fortaleza 3 x 0 CSA Brasileirão 17 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x CSA Brasileirão 28 de novembro 21h30 (de Brasília) CSA x Brasileirão 1 de dezembro 18h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Fluminense Brasileirão 10 de novembro Fluminense 1 x 1 Brasileirão 16 de novembro

Próximas partidas