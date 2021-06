CSA x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Buscando resultados na Série B, os times se enfrentam neste domingo (27), às 20h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O CSA recebe o Cruzeiro neste domingo (27), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x Cruzeiro DATA Domingo, 27 de junho de 2021 LOCAL Rei Pelé - Maceio, AL HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Kleber Alves Ribeiro (DF)

Quarto árbitro: Marcio dos Santos Oliveira

ONDE VAI PASSAR?



O CSA quer a segunda vitória na Série B / Foto: Agusto Oliveira/CSA

O Premiere, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 20h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

O time alagoano ainda não engrenou na Série B, tendo conquistado sua primeira vitória na última rodada, antes disso, foram dois empates e duas derrotas. Com isso, ao final da sexta rodada, o CSA ficou na 15ª colocação na tabela, com um jogo atrasado.

Regularizados no BID da CBF, Renato Cajá e Iury podem aparecer pela primeira vez entre os onze do CSA.

Unidos e focados 💪🏼⚽️. Nesta quinta-feira, o elenco azulino seguiu as atividades visando o duelo contra o Cruzeiro, no próximo domingo.👊💙



Seja Sócio do Maior e contribua com o nosso Azulão cada vez mais forte. Acesse o site: https://t.co/8zQq5Q9mco



📸 @oaugustoliveira pic.twitter.com/fDp71l9y66 — CSA (@CSAoficial) June 24, 2021

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Cristovam, Lucão, Matheus Felipe e Kevyn; Geovane, Gabriel e Nadson; Silvinho (Iury), Yago e Dellatorre.

CRUZEIRO

A Raposa também não conseguiu uma boa sequência ainda - foram duas vitórias, um empate e três derrotas na seis pertidas já disputadas. Com sete pontos, o time mineiro ocupa a 11ª colocação na tabela de classificação da Série B.

🦊⚽ Por mais três pontos no @BrasileiraoB, nosso próximo compromisso será fora de casa. VAMOS, CRUZEIRO! 👊



🆚 CSA

🗓️ Domingo, 27 de junho

⌚ 20h30

🏟️ Rei Pelé pic.twitter.com/WmxVWdD0fM — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 25, 2021

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira; Flávio, Giovanni, Marcinho; Felipe Augusto, Bruno José, Rafael Sobis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 0 Londrina Brasileirão Série B 20 de junho de 2021 CSA 1 x 1 Guarani Brasileirão Série B 15 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x CSA Brasileirão Série B 30 de junho de 2021 16h30 (de Brasília) CSA x CRB Brasileirão Série B 3 de julho de 2021 18h30 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 1 Vasco Brasileirão Série B 24 de junho de 2021 Operário 2 x 1 Cruzeiro Brasileirão Série B 19 de junho de 2021

Próximas partidas