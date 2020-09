CSA x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Duelo é válido pela décima rodada da Série B; veja como acompanhar pela TV e na internet

Passando por um momento turbulento, o tem o pela frente, neste sábado (19), no estádio Rei Pelé, a partir das 21h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO CSA x Cruzeiro DATA Sábado, 19 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Rei Pelé (AL) HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Francisco Cedrim/CSA)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O CSA vive um momento turbulento após demitir o técnico Argel Fucks após apenas 18 dias de trabalho. O time alagoano precisa desesperadamente vencer para não ver os rivais se afastarem do Z-4.

O Cruzeiro terá ao menos duas mudanças no time titular para o jogo deste sábado (19). O lateral-direito Cáceres está com lesão no joelho direito, enquanto o atacante Marcelo Moreno está suspenso.

Escalação do CSA: Bruno Grassi, Norberto, Alan Costa, Castán, Igor, Richard Franco (Márcio Araújo), Geovane, Nadson (Pedro Júnior), Rafael Bilu (Alano), Rodrigo Pimpão (Alecsandro) e Michel Douglas.

Escalação do Cruzeiro: Fábio, Rafael Luiz, Leo, Cacá, Matheus Pereira, Jean, Jadsom, Airton, Maurício, Arthur Caíke e Thiago (Régis).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 2 Cuiabá Série B 16 de setembro de 2020 Oeste 2 x 1 CSA Série B 13 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Juventude Série B 26 de setembro de 2020 16h (de Brasília) x CSA Série B 29 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Vitória Série B 11 de setembro de 2020 Cruzeiro x CRB Série B 7 de setembro de 2020

Próximas partidas