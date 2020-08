CSA x CRB: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias do clássico

No domingo (30), às 19h (de Brasília), teremos Clássico das Multidões para animar a Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na reedição da final do Campeonato Alagoana, e CRB voltam a se enfrentar no Clássico das Multidões, pela , no domingo (30), às 19h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Sportv (exceto AL) e do Premiere. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO CSA x CRB DATA Domingo, 30 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do CSA / Foto: Reprodução

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto para Alagoas), na TV fechada, e Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

Na 15ª colocação da Série B, com apenas três pontos conquistados, o CSA vem de uma derrota por 2 a 0 para a . Mas esta será apenas a quarta partida do time pelo campeonato, já que teve diversos casos positivos de Covid-19 em seu elenco e teve alguns jogos adiados.

Provável escalação do CSA: Thiago, Caio, Alan Costa, Luciano Castán, Rafinha, Marquinhos, Geovane, Caio Felipe, Andrigo, Netto, Rafael Bilu e Diego Maurício (Rodrigo Pimpão).

Mais artigos abaixo

CRB

Já o CRB é o oitavo colocado, há apenas um ponto de entrar na zona de acesso para a Série A de 2021. Na última vez que entrou em campo, garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do , contra o .

Provável escalação do CRB: Victor Souza; Reginaldo, Gum, Ewerton Páscoa e Igor; Claudinei, Thiaguinho, Rafael Longuine e Luidy; Erik e Léo Gamalho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 1 CSA Série B 21 de agosto de 2020 Operário 3 x 0 CSA Série B 18 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x CSA Série B 2 de setembro de 2020 16h30 (de Brasília) CSA x Confiança Série B 5 de setembro de 2020 16h30 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 Cruzeiro 26 de agosto de 2020 CRB 2 x 2 Série B 22 de agosto de 2020

Próximas partidas