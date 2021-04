CSA x CRB: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (1), pelo Campeonato Alagoano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É clássico pelo Campeonato Alagoano: CSA e CRB se enfrentam neste sábado (1), às 17h (de Brasília), no Rei Pelé, pela sétima rodada da competição. Quem vencer assume a liderança da primeira fase. A partida terá transmissão ao vivo na Band (AL), e pelo YouTube da FAFTV, de maneira gratuita, por streaming.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x CRB DATA Sábado, 1 de maio de 2021 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL ORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jonata de Souza Gouveia

Assistentes: Wellington Thiago de Almeida e Aldrín Freire Costa

Quarto árbitro: Éder Gregori Viana Silva

ONDE VAI PASSAR?



O jogo será disputado no Estádio Rei Pelé / Foto: Divulgação Fortaleza

A Band (AL), na TV aberta, e o YouTube da FAFTV, no streaming, passarão a partida deste sábado (1).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

Após a saída de Mozart, contratado pela Chapecoense, o CSA já tem novo técnico: Bruno Pivetti, de 37 anos, foi contratado pela diretoria do clube alagoano. Com Covid-19, não estará no banco diante do grande rival, mas fará seu primeiro jogo neste sábado (1).

Thiago Rodrigues, recuperado de pancada na cabeça, pode sair jogando diante do CRB, enquanto o trio de ataque com Marco Túlio, Pimpão e Dellatorre - um dos artilheiros do Brasil na temporada 2021 -, deve ser mantido.

Pronto para o Clássico das Multidões! O Maior de Alagoas encerrou, na manhã desta sexta, a preparação para o duelo de amanhã. A partida acontece às 17h, no Estádio Rei Pelé, pelo Campeonato Alagoano. 🔵⚪️



📷 @oaugustoliveira pic.twitter.com/VouHePELv4 — CSA (@CSAoficial) April 30, 2021

Provável escalação do CSA: Darley (Thiago Rodrigues); Norberto, Lucão, Matheus Felipe e Vitor Costa; Geovane, Sílas e Gabriel; Marco Túlio, Rodrigo Pimpão e Dellatorre.

CRB

Líder do Campeonato Alagoano, o CRB praticamente se garantirá na fase final do torneio caso consiga vencer o grande rival.

Assim, Roberto Fernandes, o treinador da equipe, irá com o que tem de melhor para tentar bater o CSA, com um retorno importante: o centroavante Lucão, destaque da equipe em 2021, está de volta após ser desfalque contra o Murici.

Provável escalação do CRB: Douglas Silva; Reginaldo, Gum, Páscoa e Hugo; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Calyson, Hyuri e Lucão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 1 CSA Copa do Nordeste 17 de abril de 2021 Aliança 0 x 0 CSA Campeonato Alagoano 20 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSE x CSA Campeonato Alagoano 5 de maio de 2021 20h (de Brasília) Náutico x CSA Série B 29 de maio de 2021 A definir

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 CSE Campeonato Alagoano 21 de abril de 2021 Murici 1 x 0 CRB Campeonato Alagoano 25 de abril de 2021

Próximas partidas