CSA x CRB: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes se enfrentam pela última rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano; veja como acompanhar na TV e na internet

O Campeonato Alagoano chega à sua última rodada da primeira fase com um clássico que promete ser agitado: e CRB se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 20h (de Brasília), no estádio Rei Pelé. O duelo terá transmissão exclusiva do Premiere em canal fechado na TV. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x CRB DATA Sexta-feira, 31 de julho de 2020 LOCAL Pituaçu (BA) HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Torcida terá que acompanhar o jogo em canal fechado na TV, ou na internet (Foto: Reprodução)

O duelo será transmitido pelo Premiere em canal fechado na TV. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O clássico no estádio Rei Pelé promete ser agitado, já que as duas equipes entrarão em campo precisando vencer para se classificar à próxima fase do Alagoano sem depender de qualquer outro resultado. O CSA está na terceira colocação do estadual, com 10 pontos marcados. Já o CRB é o líder, com 13.

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues, Norberto, Alan Costa, Luciano Castán, Igor Fernandes, Márcio Araújo, Yago, Nadson, Rafael Bilu, Rodrigo Pimpão e Alecsandro.

Provável escalação do CRB: Victor Sousa, Lucas Mendes, Gum, Ewerton Páscoa, Igor, Carlos, Claudinei, Diego Torres, Magno Cruz, Erik e Léo Gamalho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA ASA 2 x 0 CSA Campeonato Alagoano 29 de julho de 2020 ABC 0 x 2 CSA 22 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Campeonato Brasileiro 8 de agosto de 2020 21h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 3 x 0 Coruripe Campeonato Alagoano 29 de julho de 2020 CRB 1 x 2 Ceará Copa do Nordeste 22 de julho de 2020

Próximas partidas