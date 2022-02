CSA x CRB: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Alagoano

CSA e CRB se enfrentam neste sábado (5), no Rei Pelé, a partir das 17h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na tv aberta, e do YouTube da FAF e dos clubes, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x CRB DATA Sábado, 5 de fevereiro de 2022 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na tv aberta, e o YouTube da FAF e dos clubes, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (5), no Rei Pelé.

Dia intenso no campo e na academia! Na tarde desta quinta-feira (3), o elenco azulino fez mais um treino visando o clássico, pelo Campeonato Alagoano, no sábado (5). Vamos para cima, Nação! 💙⚽️ pic.twitter.com/t6g0q4fy4k — CSA (@CSAoficial) February 3, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

O primeiro clássico alagoano em 2022 entre CSA x CRB será realizado neste sábado, no Rei Pelé. A partida é válida pela terceira rodada do Estadual.

O CSA chega para o Clássico das Multidões confiante com o aproveitamento de 100% no Alagoano, e podendo assumir a liderança isolada.

Já o CRB, com um empate e uma derrota, busca mais três pontos para seguir entre os primeiros na classificação.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CSA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 5 x 0 Jacyobá Alagoano 27 de janeiro de 2022 CSA 3 x 0 Botafogo-PB Copa do Nordeste 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Floresta Copa do Nordeste 8 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) ASA x CSA Alagoano Adiado -

CRB

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 Murici Alagoano 26 de janeiro de 2022 CRB 1 x 0 Cruzeiro Alagoano 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas