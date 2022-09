CSA x CRB: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Clássico alagoano será neste sábado (10), pela 29ª da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

CSA e CRB fazem clássico alagoano eletrizante na tarde deste sábado (10), no estádio Rei Pelé, às 16h (de Brasília), pela 29ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada.

O CSA engatou uma sequência de quatro partidas sem perder e, por isso, conseguiu ficar fora da zona de rebaixamento, ocupando o 16º lugar, com 31 pontos. O time mandantes não tem problemas no elenco.

Do outro lado, o CRB está na parte de cima da tabela, na oitava posição, com 39 pontos marcados. Wellington Carvalho, suspenso, é o desfalque certo do time, que ainda sonha em se aproximar do G-4.

"Se a gente quer ainda brigar por G-4, por acesso, passa por esse jogo. E tenho certeza que a equipe toda está bem concentrada pra fazer esse jogo e tentar a vitória para continuar vivo na competição e em busca do G-4", disse Raul Prata.

Escalações:

Escalação do provável CSA: Igor, Werley, Lucão e Diego Renan; Geovane, Rickson, Lourenço e Canteros (Gabriel); Lucas Barcelos e Elton (Osvaldo ou Rodrigo Rodrigues).

Escalação do provável CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão (Guilherme Lopes); Claudinei, Juninho Valoura e Rafael Longuine; Emerson Negueba, Paulinho Moccelin (Fabinho) e Anselmo Ramon.

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

CRB

Wellington Carvalho, suspenso, e Gilvan, machucado, são desfalques no alvirrubro.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022.

• Horário: 16h (de Brasília).

• Local: estádio Rei Pelé, Maceió - AL.

• Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (árbitro), Michael Correia e Lilian Bruno (assistentes), Rafael Salgueiro Lima (Quarto árbitro) e Rodrigo Nunes de Sá (AVAR).