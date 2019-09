CSA x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Confronto fecha a 18ª rodada do Brasileirão neste domingo (8); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na zona de rebaixamento, e entram em campo neste domingo (8), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também pode acompanhar em tempo real, lance a lance.

Veja informações da partida!

JOGO CSA x Chapecoense DATA Domingo, 8 de setembro LOCAL Rei Pelé - BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

Apesar de Argel Fucks não ter sinalizado a formação que pretende mandar a campo, o técnico terá o retorno do volante João Victor, que cumpriu suspensão na última rodada.

"A Chapecoense vive um momento parecido com o nosso, o time está brigando pra sair da zona incômoda. É um time com grandes jogadores, assim como tem grandes jogadores aqui. Nós temos que ter bastante atenção e não achar que porque a está nessa situação, nós vamos ganhar. Muito pelo contrário, vai ser um jogo bastante difícil e temos que manter a concentração durante todo jogo.", disse o jogador.

Escalação do CSA: Jordi; Apodi, Alan Costa, Luciano Castan e Carlinhos; João Vitor, Dawhan, Didira e Jonatan Gómez; Héctor Bustamante e Alecsandro

CHAPECOENSE

Ocupando a 17ª posição, com 14 pontos, a Chapecoense será comandada por Emerson Cris. O técnico interino contou com o retorno de Bruno Pacheco, recuperado de uma gripe.

Além do defensor, Aylon também treinou ao lado Everaldo e Arthur Gomes no ataque, enquanto Camilo, com uma lesão no joelho esquerdo, será substituído por Diego Torres.

Provável escalação da Chapecoense: Tiepo; Eduardo, Gum, Mauricio Ramos e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Gustavo Campanharo e Diego Torres; Aylon, Arthur Gomes e Everaldo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 1 Brasileirão 25 de agosto 1 x 0 CSA Brasileirão 31 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x CSA Brasileirão 15 de setembro 19h (de Brasília) CSA x Ceará Brasileirão 22 de setembro 16h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Chapecoense Brasileirão 26 de agosto Chapecoense 0 x 1 Brasileirão 31 de agosto

Próximas partidas