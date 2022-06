CSA x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B 2022

Jogo acontece nesta terça-feira (7), pela 11ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

CSA e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira (7), no Rei Pelé, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Quando é?

JOGO CSA x Chapecoense DATA Terça-feira, 7 de junho de 2022 LOCAL Rei Pelé - Maceio, AL HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dewson Fernando Freitas (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson (PA) e Helcio Araujo (PA)

Quarto árbitro: Helder Brasileiro (AL)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Informações da partida

Julia Galvão/ Chapecoense

Tentando somar pontos para encostar no G-4 da competição, CSA e Chapecoense se enfrentam no Rei Pelé. Na tabela, as duas equipes se encontram na mesma situação. O time alagoano, por sua vez, está na 11ª posição, com 12 pontos conquistados em 10 jogos.

A Chapecoense, no entanto, ocupa o 14º lugar, com 11 pontos. No entanto, o time catarinense tem um jogo a menos, já que na rodada passada, o duelo contra o Londrina precisou ser adiado por conta da equipe visitante não conseguir pousar em Chapecó.

Para a partida, o técnico Mozart poderá fazer algumas mudanças no ataque do CSA, já que contará com a volta de Osvaldo, recuperado de lesão. Além disso, o treinador terá o retorno de Sassá no ataque, com o jogador recuperado de dores, podendo pintar no time titular.

"Estou numa condição muito melhor daquela de quando cheguei. E espero continuar evoluindo, a parte fisica e tática, para o mais rápido possível estar 100% e desempenhar meu papel aqui. Foram dois meses de bastante trabalho e hoje, graças a Deus, estou numa boa forma. Espero ter um pouco mais de oportunidades e estar bem, quando solicitado, para demonstrar meu bom futebol", afirmou o atacante em coletiva.

Do outro lado, a Chape poderá ter os desfalques do lateral Ronei e o atacante Claudinho, já que ambos ficaram de fora dos últimos treinos da equipe.

Prováveis escalações

CSA: Marcelo Carné; Lucas Marques, Wellington, Lucão, Diego Renan; Gabriel, Geovane, Lourenço; Marco Túlio, Osvaldo e Sassá.

Chapecoense: Vagner; Ryan, Léo, Frazan, Fernando; Betinho, Matheus Bianqui, Marcelo Freitas e Tiago Real; Luizinho e Jonathan.

Desfalques

CSA

Sem desfalques

Chapecoense

Ronei e Claudinho: lesionados

Últimos resultados e próximos jogos

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 1 Novorizontino Série B 28 de maio de 2022 CRB 0 x 0 CSA Série B 1 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x CSA Série B 12 de junho de 2022 19h (de Brasília) Guarani x CSA Série B 19 de junho de 2022 19h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 0 Chapecoense Série B 19 de maio de 2022 Ponte Preta 0 x 0 Chapecoense Série B 24 de maio de 2022

Próximas partidas