CSA x Brusque: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Jogo acontece nesta terça-feira (9), pela 23ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

CSA e Brusque se enfrentam nesta terça-feira (9), no Rei Pelé, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Pressionado com três derrotas consecutivas, o CSA, na zona de rebaixamento com 20 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória.

Do outro lado, o Brusque, com cinco empates seguidos, soma 25 pontos, e aparece na 14ª posição, com 37.9% de aproveitamento na Segundona.

Em três jogos disputados entre as equipes, o CSA soma duas vitórias, contra uma do Brusque. No primeiro turno da Série B 2022, o Brusque venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Jonathan, Werley, Wellington e Douglas (Elton, no intervalo) e Diego Renan; Geovane, Canteros e Gabriel; Osvaldo e Lucas Barcelos.

Possível escalação do BRUSQUE: Jordan; Edílson, Éverton Alemão, Wallace Reis e Airton; Rodolfo Potiguar, Wagner Balotelli e Álvaro; Alex Ruan, Alex Sandro e Fernandinho.

Desfalques da partida

CSA:

Clayton, Ernandes e Gabriel Tonini: lesionados.

BRUSQUE:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO CSA x Brusque DATA Terça-feira, 9 de agosto de 2022 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Quarto árbitro: Jose Jaini Oliveira Bispo (AL)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 3 Ituano Série B 31 de julho de 2022 Bahia 1 x 0 CSA Série B 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x CSA Série B 13 de agosto de 2022 16h (de Brasília) CSA x Vasco Série B 18 de agosto de 2022 20h (de Brasília)

Brusque

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 0 x 0 Cruzeiro Série B 30 de julho de 2022 Brusque 1 x 1 Sampaio Corrêa Série B 4 de agosto de 2022

Próximas partidas