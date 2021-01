CSA x Brasil de Pelotas: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será disputado nesta sexta-feira (22), pela penúltima rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo se manter no G-4, o pode até voltar à Série A no final da rodada, mas para isso, precisa bater o de , nesta sexta-feira (22), às 19h15 (de Brasília), pela penúltima rodada da , no Rei Pelé. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV , na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x DATA Sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR) Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luciano Roggenbaum (PR) Quarto árbitro: Jose Jaini Oliveira Bispo (AL)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do CSA no Rei Pelé em 2019 / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

Vindo de vitória contra o -SP, o CSA finalmente alcançou o G-4 da Série B após a derrota do Juventude contra o Avaí. Agora, o time alagoano quer se manter entre os quatro primeiros: para isso, precisa vencer o Brasil de Pelotas, que já não briga por mais nada na competição.

Caso vença os gaúchos e o Juventude perca para o , a equipe pode já se garantir na Série A para a temporada de 2021. Os alagoanos vão para o jogo, porém, sem seu principal artilheiro: o goleador Paulo Sérgio recebeu o terceiro amarelo e não jogará contra o Brasil.

EU NUNCA DESISTI 🙏🏻💙🤍



importante para o Azulão!!!! Vencemos o Botafogo por 3 a 1 e garantimos a vaga no G4 do @BrasileiraoB__



União, força e muito trabalho!!! Seguimos firmes na luta!!! 👊🏽💪🏽 #CSAOficial #MaiorDeAlagoas #CampeonatoBrasileiro #Azulão pic.twitter.com/7WwXu3vnaB — CSA (@CSAoficial) January 20, 2021

Provável escalação do CSA: Matheus Mendes; Cedric, Cléberson, Castán e Diego Renan; Geovane, Yago e Nadson; Bilu, Pimpão e Pedro Júnior (Pedro Lucas).

BRASIL DE PELOTAS

Enquanto isso, o Brasil de Pelotas não tem muito o que brigar na temporada. O time praticamente não tem mais chances de cair (só uma combinação de resultados histórica faria com que o Xavante fosse para a ) e sem chances de Série A, a equipe deve aproveitar os últimos jogos para já preparar o elenco de 2021.

O Xavante deve ficar sem Matheuzinho, que saiu lesionado, além de ter perdido o jovem Luís Henrique, destaque da equipe, em direção ao mundo árabe.

🔴⚫ Xavante faz grande partida defensivamente e empata com o líder América na Baixada



Confira a matéria completa no link ⬇ https://t.co/UktxaEbDNp



📷 Tanize Sedrez pic.twitter.com/IXI5idLpxh — GE Brasil (@GEBrasilOficial) January 19, 2021

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Marcelo (Rafael Martins); Felipe, Heverton, Diego Ivo e Mateus Mendes; Sousa e Pablo; Bruno José, Matheus Oliveira e Matheuzinho (Wellissol); Dellatorre.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 1 Avaí Série B 16 de janeiro de 2021 Botafogo-SP 1 x 3 CSA Série B 19 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Moto Club Série B 26 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília) x CSA Série B 30 de janeiro de 2021 16h30 (de Brasília)

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 3 x 0 Brasil de Pelotas Série B 15 de janeiro de 2021 0 x 0 Brasil de Pelotas Série B 19 de janeiro de 2021

Próximas partidas