CSA x Bahia: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar nesta sexta-feira (22) para CSA x Bahia, pela terceira rodada da Série B do Brasileiro, a partir das 19h (de Brasília), no Rei Pelé.

Com 100% de aproveitamento, o Tricolor abre a rodada na liderança com seis pontos, enquanto o CSA, que empatou com o Ituano sem gols em sua estreia, busca a primeira vitória.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em Maceió, o Bahia não poderá contar com Douglas Borel, suspenso, Mugni e Rodallega, lesionados.

Por outro lado, o técnico Guto Ferreira pode ter como principal novidade a entrada de Jonathan na lateral direita.

Já o CSA terá o desfalque de Anderson Martins, que saiu de campo sentindo o adutor na derrota para o América-MG. Assim, o técnico Mozart pode promover a entrada de Lucão.

Giva Santos, com o ombro direito machucado, é tratado como dúvida.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Igor, Lucão, Werley e Ernandes; Geovane, Gabriel e Lourenço; Marco Túlio, Lucas Barcelos e Rodrigo Rodrigues (Bruno Mezenga).

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Jonathan, Luiz Otávio, Didi (Zé Vitor) e Matheus Bahia; Rezende, Patrick e Daniel; Marco Antônio, Vitor Jacaré e Davó.

DESFALQUES

CSA:

Anderson Martins: machucado

BAHIA:

Mugni e Rodallega: lesionados

Douglas Borel: suspenso

ARBITRAGEM

Árbitro: Jefferson Ferreira - GO

Assistentes: Cristhian Passos e Tiago Gomes - GO

Quarto árbitro: Jonata de Souza - AL

VAR: Caio Max Augusto - RN

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre CSA e Bahia será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, nesta sexta-feira (22).