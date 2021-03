CSA x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), pela quinta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Bahia visita o CSA nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, visando se manter na liderança do grupo A. A partida terá transmissão ao vivo nas TVs Aratu, Ponta Verde e Difusora, na TV aberta, na Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x Bahia DATA Terça-feira, 23 de março de 2021 LOCAL Estádio Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Zandick Gondim (RN)

Assistentes: Reinaldo de Souza (RN) e Luis Carlos de França (RN)

Quarto árbitro: José Jaini Oliveira (AL)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor volta a campo pela Copa do Nordeste / Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/Bahia

As TVs Aratu, Ponta Verde e Difusora, na TV aberta, a Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (20), às 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando se manter na liderança do grupo A, o Bahia chega embalado após a goleada aplicada sobre o Sport por 4 a 0 na última rodada da "Lampions League".

Para o duelo contra o CSA, o técnico Dado Cavalcanti poderá contar com o novo reforço Luiz Otávio, além do zagueiro Anderson Martins, recuperado de lesão.

Já o CSA, com seis pontos, ainda não sabe o que é perder na competição, com três empates e uma vitória.

O lateral-direito Norberto, com dores na coxa esquerda, deve ser desfalque. Cristovam pode aparecer entre os titulares.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Matheus Bahia; Edson, Patrick, Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Norberto, Lucão, Fabrício, Vitor Costa; Geovane, Gabriel, Rodrigo Pimpão, Silvinho; Iury Castilho e Dellatorre.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CSA NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o CSA soma seis pontos, após três empates seguidos e uma vitória no torneio. Aproveitamento de 50%.

CSA 1 x 1 Treze - 28 de fevereiro de 2021

Confiança 2 x 2 CSA - 7 de março de 2021

CSA 1 x 1 CRB - 14 de março de 2021

Santa Cruz 1 x 2 CSA - 20 de março de 2021

JOGOS DO BAHIA NA COPA DO NORDESTE

Já o Bahia, líder do grupo A, com sete pontos, soma duas vitórias, um empate, e uma derrota nos quatro primeiros jogos. Aproveitamento de 58.3%.

Salgueiro 2 x 3 Bahia - 28 de fevereiro de 2021

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

Bahia 4 x 0 Sport - 20 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 4 x 0 Sport Copa do Nordeste 20 de março de 2021 Fluminense de Feira 1 x 1 Bahia Campeonato Baiano 21 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Altos Copa do Nordeste 27 de março de 2021 20h30 (de Brasília) Fortaleza x Bahia Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 17h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Guarany 1 x 5 CSA Copa do Brasil 17 de março de 2021 Santa Cruz 1 x 2 CSA Copa do Nordeste 20 de março de 2021

Próximas partidas