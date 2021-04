CSA x 4 de Julho: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (3), pela sétima rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

CSA e 4 de Julho se enfrentam neste sábado (3), às 18h15 (de Brasília), no Rei Pelé, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, atravessando momentos opostos na temporada. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet.

Quer ver todos os jogos da Copa do Nordeste? Clique aqui e teste grátis o Directv GO!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x 4 de Julho DATA Sábado, 3 de abril de 2021 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leonilson Fernandes (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e João Henrique Queiroz (RN)

Quarto árbitro: Helder Brasileiro de Aquino (AL)

ONDE VAI PASSAR?



CSA busca a liderança do grupo B da NE / Foto: Divulgação CSA

A Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (3), às 18h15 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O CSA, com nove pontos no grupo B, busca a liderança após conhecer a sua primeira derrota na "Lampions League", contra o Ceará por 2 a 0 na última rodada.

Para o confronto, o técnico Mozart não contará com Noberto, Nadson, Fabrício, Cristovam e Vitor Costa, enquanto o goleiro Thiago Rodrigues é tratado como dúvida.

Gabriel, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Por outro lado, o 4 de Julho se encontra em uma situação complicada, com apenas cinco pontos conquistados no grupo A. No entanto, o Colorado tem um jogo a menos.

O técnico Flávio Araújo não poderá contar com Tiago, Diguinho, Caio, Esdras e Pica Pau, com Covid-19, além de Rômulo, Vitor Recife e Etinho, lesionados.

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Norberto, Lucão, Fabrício, Vitor Costa; Geovane, Gabriel, Rodrigo Pimpão, Silvinho; Iury Castilho e Dellatorre.

Provável escalação do 4 de Julho: Jaílson; André Vitor, Marcelo, Gilmar Bahia e Chico Bala; Rômulo, Vitor Recife e Hiltinho; Ted Love, Índio Potiguar e Dudu Beberibe

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CSA NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o CSA soma nove pontos, após três empates seguidos, duas vitórias e uma derrota no torneio. Aproveitamento de 50%.

CSA 1 x 1 Treze - 28 de fevereiro de 2021

Confiança 2 x 2 CSA - 7 de março de 2021

CSA 1 x 1 CRB - 14 de março de 2021

Santa Cruz 1 x 2 CSA - 20 de março de 2021

CSA 2 x 0 Bahia - 23 de março de 2021

Ceará 2 x 0 CSA - 31 de março de 2021

JOGOS DO 4 DE JULHO NA COPA DO NORDESTE

Já o 4 de Julho com um jogo a menos, soma cinco pontos em cinco partidas no grupo A: uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Botafogo-PB 0 x 0 4 de Julho - 27 de fevereiro de 2021

4 de Julho 1 x 0 Salgueiro - 7 de março de 2021

Sport 1 x 1 4 de Julho - 17 de março de 2021

4 de Julho 0 x 2 Altos - 20 de março de 2021

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza - 27 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA ASA 2 x 2 CSA Campeoanto Alagoano 27 de março de 2021 Ceará 2 x 0 CSA Copa do Nordeste 31 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Coruripe Campeoanto Alagoano 6 de abril de 2021 20h (de Brasília) Sampaio Corrêa x CSA Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 16h (de Brasília)

4 DE JULHO

JOGO CAMPEONATO DATA 4 de Julho 1 x 2 Fortaleza Copa do Nordeste 27 de março de 2021 Altos 0 x 4 4 de Julho Campeonato Piauinense 31 de março de 2021

Próximas partidas