Crystal Palace x Tottenham: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Líder da Premier League, os Spurs tentam abrir vantagem contra os concorrentes neste domingo, 13 de dezembro

Duelo de times londrinos na Premier League: e jogam neste domingo, 13 de dezembro, às 11h15 (de Brasília). Os times buscam objetivos distintos: os Spurs querem se manter na liderança do campeonato; já o Crystal Palace quer se aproximar dos times que brigam por uma vaga na na próxima temporada. O jogo terá transmissão da ESPN ao vivo na TV fechada. Aqui na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Crystal Palace x Tottenham DATA Domingo, 13 de dezembro de 2020 LOCAL Selhurst Park - Londres, ING HORÁRIO 11h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Crystal Palace terá diversos desfalques para o jogo. São eles: os defensores Martin Kelly e Nathan Ferguson, o goleiro, Wayne Hennessey e o atacante Connor Wickham, todos lesionados. Do outro lado do confronto, José Mourinho não poderá contar com Serge Aurier e Erik Lamela, também fora por lesão.

Provável escalação do Crystal Palace: Guaita; Clyne, Kouyate, Cahill, Van Aanholt; Schlupp, Milivojevic, McArthur, Eze; Benteke e Zaha.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg, Ndombele; Lucas Moura, Kane e Son.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRYSTAL PALACE

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 0 x 2 Premier League 27 de novembro de 2020 West Bromwich 1 x 5 Crystal Palace Premier League 6 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Crystal Palace Premier League 16 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) Crystal Palace x Premier League 19 de dezembro de 2020 09h30 (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 2 x 0 Premier League 6 de dezembro de 2020 Tottenham 2 x 0 Antwerp Liga Europa 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas