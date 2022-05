Crystal Palace x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 2021/22

Crystal Palace e Manchester United se enfrentam neste domingo (22), no Selhurst Park, a partir das 12h (de Brasília), pela 38ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Crystal Palace x Manchester United DATA Domingo, 22 de maio de 2022 LOCAL Selhurst Park - Londres, ING HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, é o veículo que vai transmitir o jogo deste domingo, no Selhurst Park. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Crystal Palace chega para a última rodada apenas para cumprir tabela, e ocupa a 13ª colocação do campeonato, com 45 pontos.

Já o Manchester United chega para o duelo buscando confirmar sua vaga na Europa League da próxima temporada. A equipe ocupa a 6ª posição, com 58 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Crystal Palace

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 1x1 Crystal Palace Inglês 15 de maio de 2022 Everton 3x2 Crystal Palace Inglês 19 de maio de 2022

Próximas partidas

Sem partidas agendadas.

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 3x0 Brentford Inglês 2 de maio de 2022 Brighton 4x0 Manchester United Inglês 7 de maio de 2022

Próximas partidas

Sem partidas agendadas.