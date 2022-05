Crystal Palace x Manchester United: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 2021/22

A bola vai rolar neste domingo (22) para Crystal Palace x Manchester United, duelo válido pela última rodada da Premier League, a partir das 12h (do horário de Brasília). É o segundo duelo entre as equipes na temporada 2021/22, cinco meses após o último encontro, que terminou com vitória do United, por 1 a 0.

Vindo de derrota para o Brighton por 4 a 0, o United busca se recuperar para confirmar sua vaga na próxima edição da Europa League, enfrenta o Crystal Palace, que vem de derrota para o Everton.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O técnico Vieira poderá repetir a escalação do Crystal Palace que foi para campo na última partida contra o Everton.

Já o técnico Ralf Rangnick poderá ter os retornos de Rashford e Jadon Sancho, que estavam de fora do time por lesão.

Possível escalação do Crystal Palace: Butland; Clyne, Andersen, Guéhi e Mitchell; Gallagher, Milivojević e Schlupp; Zaha, Ayew e Mateta.

Possível escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Telles; Fred, Matic e Bruno Fernandes; Elanga, Rashford e Cristiano Ronaldo.

DESFALQUES

CRYSTAL PALACE:

Michael Olise e Nathan Ferguson: lesionados.

MANCHESTER UNITED:

Paul Pogba, Luke Shaw e Eric Bailly: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Crystal Palace e Manchester United será transmitido ao vivo pelo Star+, na internet, neste domingo (22). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.