Crystal Palace x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e informações pela Premier League 21/22

O Manchestrr City visita o Crystal Palace na tarde desta segunda-feira (14), no Selhurst Park, às 17h (de Brasília), pela 29ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Crystal Palace x Manchester City DATA Domingo, 6 de março de 2022 LOCAL Selhurst Park, Londres - ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na internet, transmitir o jogo desta segunda-feira, no estádio Selhurst Park.

MAIS INFORMAÇÕES

O Manchester City é o líder da Premier League, com 69 pontos, apenas três a frente do Liverpool. Por isso, os Citizens sabem da importância da vitória nesta segunda para seguir firme na ponta da tabela.

Do outro lado, o Crystal Palace é o 11º colocado, com 33 pontos marcados e conta com o apoio de sua torcida para vencer o poderoso rival.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MANCHESTER CITY

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA City 0 x 0 Sporting Champions League 9 de março de 2022 City 4 x 1 United Premier League 6 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Southampton x City Copa da Inglaterra 20 de março de 2022 12h (de Brasília) Burnley x City Premier League 2 de abril de 2022 11h (de Brasília)

CRYSTAL PALACE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Wolverhampton 0 x 2 Crystal Palace Premier League 5 de março de 2022 Crystal Palace 2 x 1 Stoke City Copa da Inglaterra 1 de março de 2022

Próximas partidas