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Crystal Palace x Liverpool pela Premier League: Liverpool combalido encara o caldeirão revigorado de Selhurst Park

Crystal Palace x Liverpool
Premier League
Crystal Palace
Liverpool

Abalado por derrotas consecutivas para Arsenal e Fenerbahçe, que expuseram falhas defensivas incomuns, o Liverpool vai a Selhurst Park no domingo determinado a recuperar o embalo na disputa pelo título nacional diante do Crystal Palace, animado pela vitória sobre o Hoffenheim em competição europeia na quinta-feira.

Crystal Palace x Liverpool: detalhes da partida

crest
Premier League - Rodada 10
Selhurst Park

Liverpool busca respostas na defesa diante do desafio em Selhurst Park

Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

A tarde de domingo no sul de Londres reserva um teste tático decisivo para Andoni Iraola e Pierre Sage, que buscam dar estabilidade às campanhas de suas equipes nas competições nacionais. Para o Liverpool, a última semana trouxe um duro choque de realidade: depois de perder por 1 a 0 para o Arsenal em Anfield, em um duelo equilibrado no topo da tabela, a equipe voltou a tropeçar na noite de quarta-feira, em Istambul. Após ficar à frente no placar duas vezes, perdeu por 3 a 2 para o Fenerbahçe na Champions League. Foi o terceiro jogo europeu consecutivo em que o Liverpool sofreu três gols, aumentando a pressão para que o esquema de alta intensidade de Iraola melhore nas transições defensivas. 

Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

À espera da chance de testar essa defesa está o Crystal Palace de Pierre Sage. Embora atravesse uma fase difícil nas competições nacionais, agravada pelo início da suspensão de três jogos de Jean-Philippe Mateta após sua expulsão aos 13 minutos contra o Tottenham, o Palace ganhou uma dose importante de confiança na noite de quinta-feira ao conquistar uma vitória suada por 1 a 0 sobre o TSG Hoffenheim, pela Liga Europa, em Selhurst Park.

Leia mais: “Isso não é sustentável!”: Virgil van Dijk faz alerta contundente ao Liverpool após outro pesadelo defensivo contra o Fenerbahce

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Crystal Palace x Liverpool

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formação
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
D. HendersonD. HendersonC. RichardsC. RichardsA. DisasiA. DisasiJ. CanvotJ. CanvotT. MitchellT. MitchellD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. WhartonY. PinoY. PinoO. MinguezaO. MinguezaD. McNeilD. McNeilE. GuessandE. GuessandA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkJ. JacquetJ. JacquetR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezA. Mac AllisterA. Mac AllisterC. GakpoC. GakpoB. BarcolaB. BarcolaT. NyoniT. NyoniF. WirtzF. WirtzA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-4-2-1
Crystal Palace

Time titular

Liverpool

Técnico

  • P. Sage
  • A. Iraola

Forma recente

CRY

CRY - Sequência

BJK
E2-2
NEW
D0-2
FUL
V0-1
TOT
D2-0
TSG
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
LIV

LIV - Sequência

VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
D0-1
FB
D3-2
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Histórico de confrontos

Confrontos

Crystal PalaceEmpateLiverpool
3
1
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
Supercopa da Inglaterra
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
9Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
V
V
V
V
D
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
D
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
9612247+1719
V
D
V
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
V
D
V
V
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
D
V
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
V
E
D
E
V
7
EvertonEvertonEVE
934299013
V
D
D
E
V
8
BournemouthBournemouthBOU
93331413+112
V
V
V
D
D
9
TottenhamTottenhamTOT
93331010012
V
V
V
E
D
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
E
V
V
E
V
11
HullHullHUL
92521110+111
E
E
D
E
D
12
LeedsLeedsLEE
925298+111
D
E
E
D
E
13
NewcastleNewcastleNEW
93241215-311
D
V
D
D
V
14
IpswichIpswichIPS
93241418-411
E
E
D
V
D
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
E
V
V
D
E
16
CoventryCoventryCOV
9306916-79
V
D
D
V
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
D
D
E
E
E
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
D
D
D
V
E
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
D
E
D
D
D
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
D
E
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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