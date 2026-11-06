Crystal Palace x Liverpool: detalhes da partida
Liverpool busca respostas na defesa diante do desafio em Selhurst Park
A tarde de domingo no sul de Londres reserva um teste tático decisivo para Andoni Iraola e Pierre Sage, que buscam dar estabilidade às campanhas de suas equipes nas competições nacionais. Para o Liverpool, a última semana trouxe um duro choque de realidade: depois de perder por 1 a 0 para o Arsenal em Anfield, em um duelo equilibrado no topo da tabela, a equipe voltou a tropeçar na noite de quarta-feira, em Istambul. Após ficar à frente no placar duas vezes, perdeu por 3 a 2 para o Fenerbahçe na Champions League. Foi o terceiro jogo europeu consecutivo em que o Liverpool sofreu três gols, aumentando a pressão para que o esquema de alta intensidade de Iraola melhore nas transições defensivas.
À espera da chance de testar essa defesa está o Crystal Palace de Pierre Sage. Embora atravesse uma fase difícil nas competições nacionais, agravada pelo início da suspensão de três jogos de Jean-Philippe Mateta após sua expulsão aos 13 minutos contra o Tottenham, o Palace ganhou uma dose importante de confiança na noite de quinta-feira ao conquistar uma vitória suada por 1 a 0 sobre o TSG Hoffenheim, pela Liga Europa, em Selhurst Park.
Leia mais: “Isso não é sustentável!”: Virgil van Dijk faz alerta contundente ao Liverpool após outro pesadelo defensivo contra o Fenerbahce
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Prováveis escalações de Crystal Palace x Liverpool
Forma recente
Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
|#
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|GP
|GC
|SG
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|Sequência
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|9
|8
|0
|1
|14
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V
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V
V
V
E
D
|10
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|3
|3
|3
|10
|13
|-3
|12
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V
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V
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|2
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|11
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D
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|21
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|1
|3
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|6
|12
|-6
|6
D
E
D
D
D
|20
|9
|1
|2
|6
|7
|17
|-10
|5
D
E
D
D
D