Crystal Palace x Liverpool: detalhes da partida

Premier League - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 09:00 Selhurst Park

Liverpool busca respostas na defesa diante do desafio em Selhurst Park

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A tarde de domingo no sul de Londres reserva um teste tático decisivo para Andoni Iraola e Pierre Sage, que buscam dar estabilidade às campanhas de suas equipes nas competições nacionais. Para o Liverpool, a última semana trouxe um duro choque de realidade: depois de perder por 1 a 0 para o Arsenal em Anfield, em um duelo equilibrado no topo da tabela, a equipe voltou a tropeçar na noite de quarta-feira, em Istambul. Após ficar à frente no placar duas vezes, perdeu por 3 a 2 para o Fenerbahçe na Champions League. Foi o terceiro jogo europeu consecutivo em que o Liverpool sofreu três gols, aumentando a pressão para que o esquema de alta intensidade de Iraola melhore nas transições defensivas.

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À espera da chance de testar essa defesa está o Crystal Palace de Pierre Sage. Embora atravesse uma fase difícil nas competições nacionais, agravada pelo início da suspensão de três jogos de Jean-Philippe Mateta após sua expulsão aos 13 minutos contra o Tottenham, o Palace ganhou uma dose importante de confiança na noite de quinta-feira ao conquistar uma vitória suada por 1 a 0 sobre o TSG Hoffenheim, pela Liga Europa, em Selhurst Park.

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