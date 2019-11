Crystal Palace x Liverpool: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Reds entram em campo neste sábado (23), pela 13ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando mais uma vitória, o visita o neste sábado (23), às 12h (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão ao vivo do DAZN, em HD e com narração e comentário em português. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Crystal Palace x Liverpool DATA Sábado, 23 de novembro LOCAL Selhurst Park - ING HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds qurem ampliar a vantagem para o City na liderança da Premier League / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão pelo canal ESPN, na TV fechada.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRYSTAL PALACE

Sem vencer há quatro rodadas (três derrotas e um empate), o Crystal Palace entra em campo pressionado por um bom resultado.

Para o confronto contra os líderes do Inglês, o técnico Roy Hodgson torce pela recuperação de Wilfried Zaha, que desfaltou a equipe na última rodada devido a uma lesão no pé.

Atualmente, o time ocupa a 12ª posição, com 15 pontos.

Provável escalação do Crystal Palace: Hennessey; Kelly, Tomkins, Cahill, Aanholt; Townsend, McArthur, Milivojevic, McCarthy, Zaha; Ayem

LIVERPOOL

Ao contrário do Crystal Palace, os Reds não sabem ainda o que é perder na Premier League. Invictos na temporada, o time comandado por Klopp está disparado na liderança do campeonato, com oito pontos a frente do , segundo colocado.

Para o duelo, o alemão deve seguir sem contar com Mohamed Salah e Robertson, que anida se recuperam de lesões no tornozelo.

Virgil van Dijk pediu dispensa da seleção holandesa por motivos pessoais no último final de semana, mas deve estar disponível para o Liverpool.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Dijk, Milner; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Manté, Firmino, Origi