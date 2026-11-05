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Crystal Palace x Hoffenheim: onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e pela internet?

Crystal Palace x Hoffenheim
Crystal Palace
Hoffenheim
Liga Europa

Na Liga Europa, o Crystal Palace enfrenta o Hoffenheim. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e pela internet?

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Crystal Palace x Hoffenheim: horário de início

crest
Liga Europa - Rodada 4
Selhurst Park

O jogo entre Crystal Palace e Hoffenheim começa em 05/11/2026, às 18h45.

Crystal Palace x Hoffenheim ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo da Europa League entre Crystal Palace e Hoffenheim será transmitido ao vivo pelo RTL+ na Alemanha. A partida poderá ser acompanhada na íntegra pelo serviço de streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Crystal Palace e Hoffenheim?

O Crystal Palace chega a este jogo com uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. O confronto mais recente foi a derrota por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur na Premier League. Antes, a equipe havia sofrido uma goleada de 5 a 0 para o Brighton e empatado em 2 a 2 com o Beşiktaş na Europa League. O ponto positivo foi a vitória por 1 a 0 sobre o Fulham na Copa da Liga Inglesa. Ao todo, o Palace marcou quatro gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

O Hoffenheim soma três vitórias, uma derrota e um empate nas últimas cinco partidas oficiais. No jogo mais recente, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Werder Bremen na Bundesliga. Entre os resultados positivos, destacam-se a vitória por 3 a 0 sobre o Lyon na Europa League e o triunfo pelo mesmo placar sobre o Bayer Leverkusen na Bundesliga. Nesse período, o Hoffenheim marcou sete gols e sofreu quatro.

CRY

CRY - Sequência

BHA
D5-0
BJK
E2-2
NEW
D0-2
FUL
V0-1
TOT
D2-0
Gol marcado (sofrido)
3/11
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
TSG

TSG - Sequência

BMG
V1-2
OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Crystal Palace x Hoffenheim: escalações

Escalações de Crystal Palace x Hoffenheim

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formação
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
4-4-2
D. HendersonD. HendersonH. AhanorH. AhanorC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotD. KamadaD. Kamadateam-logoA. KhalailiQ. TimberQ. TimberY. PinoY. PinoT. MitchellT. MitchellA. WhartonA. WhartonJ. MatetaJ. MatetaO. BaumannO. BaumannN. AbrahaN. AbrahaM. RotsM. RotsO. KabakO. KabakK. MachidaK. MachidaA. PrassA. PrassL. AvdullahuL. AvdullahuW. BurgerW. BurgerA. KramaricA. KramaricF. AsllaniF. AsllaniT. LemperleT. Lemperle
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
3-4-2-1
Crystal Palace

Time titular

Hoffenheim

Reservas

Técnico

  • P. Sage
  • C. Ilzer

Crystal Palace x Hoffenheim: retrospecto recente

CRY

CRY - Sequência

BHA
D5-0
BJK
E2-2
NEW
D0-2
FUL
V0-1
TOT
D2-0
Gol marcado (sofrido)
3/11
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
TSG

TSG - Sequência

BMG
V1-2
OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Crystal Palace x Hoffenheim: retrospecto dos confrontos diretos

Crystal Palace x Hoffenheim: as tabelas

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
431081+710
E
V
V
V
2
FerencvárosFerencvárosFTC
431093+610
E
V
V
V
3
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
OmoniaOmoniaOMO
421154+17
E
D
V
V
11
LyonLyonOL
421156-17
E
D
V
V
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
13
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
V
V
D
D
14
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
15
Real SociedadReal SociedadRSO
412183+55
E
V
E
D
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
412153+25
E
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
41213305
E
V
E
D
18
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
412158-35
E
V
E
D
19
SalzburgSalzburgSAL
412136-35
E
E
D
V
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
D
E
D
V
21
AnderlechtAnderlechtAND
411243+14
E
V
D
D
22
MilanMilanMIL
411245-14
E
D
V
D
23
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
24
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
E
D
V
D
25
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
26
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
LillestroemLillestroemLIL
402229-72
D
D
E
D
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
401327-51
V
D
D
D
32
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
33
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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