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Crystal Palace x Hoffenheim: horário de início

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 12:45 Selhurst Park

O jogo entre Crystal Palace e Hoffenheim começa em 5 de novembro de 2026, às 18h45.

Crystal Palace x Hoffenheim hoje ao vivo: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo da Liga Europa entre Crystal Palace e Hoffenheim será transmitido ao vivo pela RTL+ na Alemanha. A partida poderá ser acompanhada na íntegra pelo serviço de streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Crystal Palace e Hoffenheim?

O Crystal Palace chega a este jogo com uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. O confronto mais recente foi a derrota por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur na Premier League. Antes, sofreu uma goleada por 5 a 0 para o Brighton e empatou por 2 a 2 com o Beşiktaş na Liga Europa. A vitória por 1 a 0 sobre o Fulham na Copa da Liga Inglesa foi o ponto positivo. Ao todo, o Palace marcou quatro gols e sofreu dez nessas cinco partidas.

O Hoffenheim soma três vitórias, uma derrota e um empate nas últimas cinco partidas oficiais. Mais recentemente, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Werder Bremen na Bundesliga. Entre os destaques positivos estão a vitória por 3 a 0 sobre o Lyon na Liga Europa e o triunfo pelo mesmo placar sobre o Bayer Leverkusen na Bundesliga. Nesse período, o Hoffenheim marcou sete gols e sofreu quatro.

Crystal Palace x Hoffenheim: escalações

Crystal Palace x Hoffenheim: fase das equipes

Crystal Palace x Hoffenheim: retrospecto dos confrontos diretos

Crystal Palace x Hoffenheim: as tabelas