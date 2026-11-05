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Crystal Palace x Hoffenheim hoje ao vivo: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Crystal Palace x Hoffenheim
Crystal Palace
Hoffenheim
Liga Europa

Na Liga Europa, o Crystal Palace enfrenta o Hoffenheim. Mas onde assistir à partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Crystal Palace x Hoffenheim: horário de início

crest
Liga Europa - Rodada 4
Selhurst Park

O jogo entre Crystal Palace e Hoffenheim começa em 5 de novembro de 2026, às 18h45.

Crystal Palace x Hoffenheim hoje ao vivo: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo da Liga Europa entre Crystal Palace e Hoffenheim será transmitido ao vivo pela RTL+ na Alemanha. A partida poderá ser acompanhada na íntegra pelo serviço de streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Crystal Palace e Hoffenheim?

O Crystal Palace chega a este jogo com uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. O confronto mais recente foi a derrota por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur na Premier League. Antes, sofreu uma goleada por 5 a 0 para o Brighton e empatou por 2 a 2 com o Beşiktaş na Liga Europa. A vitória por 1 a 0 sobre o Fulham na Copa da Liga Inglesa foi o ponto positivo. Ao todo, o Palace marcou quatro gols e sofreu dez nessas cinco partidas.

O Hoffenheim soma três vitórias, uma derrota e um empate nas últimas cinco partidas oficiais. Mais recentemente, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Werder Bremen na Bundesliga. Entre os destaques positivos estão a vitória por 3 a 0 sobre o Lyon na Liga Europa e o triunfo pelo mesmo placar sobre o Bayer Leverkusen na Bundesliga. Nesse período, o Hoffenheim marcou sete gols e sofreu quatro.

CRY

CRY - Sequência

BHA
D5-0
BJK
E2-2
NEW
D0-2
FUL
V0-1
TOT
D2-0
Gol marcado (sofrido)
3/11
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
TSG

TSG - Sequência

BMG
V1-2
OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Crystal Palace x Hoffenheim: escalações

Prováveis escalações de Crystal Palace x Hoffenheim

Técnico

  • P. Sage

Crystal Palace x Hoffenheim: fase das equipes

CRY

CRY - Sequência

BHA
D5-0
BJK
E2-2
NEW
D0-2
FUL
V0-1
TOT
D2-0
Gol marcado (sofrido)
3/11
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
TSG

TSG - Sequência

BMG
V1-2
OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Crystal Palace x Hoffenheim: retrospecto dos confrontos diretos

Crystal Palace x Hoffenheim: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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