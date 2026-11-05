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Crystal Palace x Hoffenheim: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 12:45 Selhurst Park

O jogo entre Crystal Palace e Hoffenheim começa em 05/11/2026, às 18h45.

Crystal Palace x Hoffenheim ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo da Europa League entre Crystal Palace e Hoffenheim será transmitido ao vivo na Alemanha pelo RTL+. A partida poderá ser acompanhada na íntegra pelo serviço de streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Crystal Palace e Hoffenheim?

O Crystal Palace chega a este jogo com uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. O confronto mais recente foi a derrota por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur na Premier League. Antes disso, sofreu uma goleada por 5 a 0 para o Brighton e empatou por 2 a 2 com o Beşiktaş na Europa League. A vitória por 1 a 0 sobre o Fulham na Copa da Liga Inglesa foi um ponto positivo. No total, o Palace marcou quatro gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

O Hoffenheim soma três vitórias, uma derrota e um empate nas últimas cinco partidas oficiais. Na mais recente, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Werder Bremen na Bundesliga. Entre os resultados positivos, destacam-se a vitória por 3 a 0 sobre o Lyon na Europa League e o triunfo por 3 a 0 diante do Bayer Leverkusen na Bundesliga. Nesse período, o Hoffenheim marcou sete gols e sofreu quatro.

Crystal Palace x Hoffenheim: escalações

Crystal Palace x Hoffenheim: momento das equipes

Crystal Palace x Hoffenheim: histórico de confrontos diretos

Crystal Palace x Hoffenheim: as tabelas