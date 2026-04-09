A estratégia tática para este confronto da Liga Conferência opôs o Crystal Palace de Oliver Glasner, de ritmo acelerado e tendência vertical, à Fiorentina de Pipa Vanoli, mais tradicional e voltada para o controle de jogo. Glasner procurou tirar proveito da atmosfera de Selhurst Park, implementando um bloco defensivo entre o meio-campo e a zaga, projetado para forçar roubadas de bola no terço central do campo e realizar transições com a máxima velocidade. O objetivo era claro: desestabilizar a construção de jogadas da Fiorentina e isolar Jean-Philippe Mateta contra uma defesa que historicamente tem enfrentado dificuldades contra jogadores físicos e de corrida direta.

Vanoli, por outro lado, pretendia entrar em um duelo técnico, utilizando a circulação horizontal da bola para manipular os laterais do Palace e criar sobrecarregamentos nas laterais. Ao empregar um 4-3-3, o técnico italiano esperava superar numericamente o pivô do meio-campo do Palace e manter a pressão por meio de longos períodos de posse de bola. No entanto, como sugerem os dados, a posse da Fiorentina (51%) revelou-se em grande parte ineficaz, carecendo dos gatilhos penetrantes necessários para romper uma unidade defensiva de três homens bem disciplinada que permaneceu compacta durante toda a partida.

A configuração tática do Crystal Palace

Glasner optou por uma formação robusta 3-4-2-1, que efetivamente se transformava em um 5-4-1 durante as fases defensivas. O principal gatilho de pressão era o passe para o volante da Fiorentina, Nicolo Fagioli; assim que a bola entrava no corredor central, Ismaila Sarr e Daichi Kamada saíam de suas posições no meio-espaço para fechar as linhas de passe. Isso forçou a Fiorentina a fazer passes laterais desconfortáveis ou bolas longas para a zaga do Palace, que dominou os duelos aéreos, vencendo 62,5% das disputas de cabeça.

Na construção de jogadas, o Palace utilizou Adam Wharton como principal “metronomo”, muitas vezes recuando entre os zagueiros centrais para criar uma vantagem de 4 contra 3 contra a linha de ataque da Fiorentina. Isso permitiu que Daniel Muñoz e Tyrick Mitchell avançassem agressivamente para a frente, forçando os laterais adversários a recuarem. O segundo gol exemplificou isso perfeitamente: Mateta segurou a bola, atraindo os zagueiros centrais, o que permitiu que Mitchell entrasse na área de forma furtiva vindo de uma posição aberta. A eficiência do Palace foi notável; apesar de ter menos passes no total (240 contra 220), seu xG por chute foi significativamente maior, refletindo um plano baseado na criação de chances de alto valor, em vez de volume. Defensivamente, o trio formado por Lacroix, Canvot e Richards manteve uma linha alta, conseguindo estreitar o campo e deixando a Fiorentina sem espaço para explorar entre as linhas.

A formação tática da Fiorentina

O 4-3-3 de Vanoli buscava explorar os espaços atrás dos laterais avançados do Palace, com Dodo e Robin Gosens incentivados a sobrepor-se. Taticamente, o plano girava em torno da criação de sobreposições 3 contra 2 nas laterais com a ajuda dos meio-campistas centrais, Fabbian e Ndour. No entanto, a construção de jogadas da Fiorentina foi frequentemente prejudicada pela falta de verticalidade. A equipe registrou 220 passes, mas gerou apenas 0,51 xG, indicando uma incapacidade de avançar a bola para a “zona 14” de forma eficaz. A pressão também foi desarticulada; embora tentassem pressionar alto, a habilidade do Palace de contornar a primeira linha com passes diretos para Mateta tornou a pressão da equipe italiana ineficaz.

A linha defensiva, liderada por Pongracic e Ranieri, teve dificuldades para acompanhar a velocidade das transições do Palace. Ao posicionar seus laterais mais avançados, a Fiorentina deixou seus zagueiros centrais expostos em situações de 1 contra 1 contra Sarr e Mateta. Essa vulnerabilidade tática resultou no pênalti sofrido logo no início e na pressão constante durante o primeiro tempo. Além disso, a falta de um tradicional “número seis” com transições defensivas de alto nível fez com que, sempre que o Palace recuperasse a posse de bola, o meio-campo da Fiorentina fosse contornado com facilidade. A equipe frequentemente ficava presa em uma “terra de ninguém” entre tentar manter uma linha alta e temer o ritmo do trio de ataque do Palace, resultando em uma formação defensiva que carecia tanto de profundidade quanto de compactação.

A partida de xadrez tático

O jogo foi decidido pelo desequilíbrio entre a verticalidade do Palace e a circulação lenta e horizontal da Fiorentina. Glasner efetivamente “atraiu” a Fiorentina para a posse de bola em seu próprio campo. Ao permitir que os visitantes tivessem a posse, o Palace criou exatamente os espaços que desejava atacar no contra-ataque. A batalha decisiva foi vencida nos meios-espaços; o posicionamento de Kamada e Sarr entre o meio-campo e a defesa da Fiorentina causou confusão constante. Fagioli não conseguiu marcar os dois, e os zagueiros centrais da Fiorentina hesitaram em sair da linha defensiva por medo de deixar Mateta sem marcação.

A decisão de Glasner de priorizar a densidade no meio-campo em detrimento da posse de bola garantiu a vitória na batalha tática. As 15 faltas cometidas pelo Palace foram parte calculada dessa estratégia — impedir que a Fiorentina criasse qualquer ritmo por meio de “faltas táticas” no terço central do campo. Vanoli não teve resposta para essa interrupção. A realidade, baseada nos dados, foi que o Palace criou 16 chutes contra 7 da Fiorentina, com 5 deles no alvo. O desequilíbrio não foi apenas físico; foi uma falha conceitual da Fiorentina em se adaptar a um time que prospera no caos, em vez de na ordem. A formação de Glasner garantiu que, mesmo quando a Fiorentina tinha a posse de bola, nunca tivesse o controle.

Ajustes durante a partida

Reconhecendo a falta de incisão, Vanoli tentou uma dupla substituição aos 78 minutos, colocando Fazzini e Balbo. Ele mudou a Fiorentina para um 4-2-4 mais desesperado, colocando um jogador a mais na linha de ataque para desafiar a zaga de três do Palace. No entanto, esse ajuste saiu pela culatra. Ao retirar um meio-campista, ele cedeu ainda mais controle no centro do campo, permitindo que o Palace fizesse transições com ainda mais liberdade. Isso levou diretamente ao terceiro gol de Sarr no final da partida, quando Kamada encontrou amplo espaço onde o terceiro meio-campista deveria estar para dar a assistência.

Os ajustes de Glasner foram mais voltados para a preservação, mas não menos eficazes. Aos 66 minutos, a entrada de Yeremy Pino no lugar de Guessand renovou a energia na pressão alta. Mais tarde, a entrada de Jefferson Lerma no lugar de Mateta, aos 84 minutos, levou o Palace a adotar um 5-3-2 funcional, consolidando o meio-campo e efetivamente “matando” o jogo. Esses ajustes garantiram que, enquanto a Fiorentina lançava mais jogadores para o ataque, o Palace se tornasse cada vez mais difícil de ser penetrado. As substituições refletiram um técnico com controle total do ritmo da partida, reagindo ao desespero do adversário com reforços defensivos calculados que mantiveram a integridade do plano tático original.

Conclusão

No fim das contas, a disparidade na eficiência das transições decidiu o resultado. O Crystal Palace foi preciso, convertendo um alto xG em três gols ao explorar o espaço atrás dos laterais da Fiorentina, posicionados muito à frente. A aula magistral de Glasner no 3-4-2-1 priorizou a verticalidade e os gatilhos de alta pressão, enquanto o 4-3-3 de Vanoli careceu da flexibilidade tática para lidar com uma equipe que se recusou a ser arrastada para um jogo de ritmo lento. As estatísticas não mentem: 3,45 xG contra 0,51 xG contam a história de um jogo em que uma equipe tinha a posse de bola, mas a outra tinha o plano. A verticalidade e o domínio físico do Palace foram os fatores decisivos.