Crystal Palace x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 21/22

Crystal Palace e Chelsea se enfrentam neste sábado (19), no Selhurst Park, a partir das 12h (de Brasília), pela 26ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Crystal Palace x Chelsea DATA Sábado, 19 de fevereiro de 2022 LOCAL Selhurst Park - Croydon, Inglaterra HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado (19), no Selhurst Park. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Chelsea chega para esta partida da 26ª rodada da Premier League em altos e baixos na competição, ocupando a 3ª posição, com 47 pontos conquistados. A equipe, que conquistou o Mundial de Clubes sobre o Palmeiras, vem de uma vitória contra o Tottenham por 1 a 1.

Já o Crystal Palece, que está na segunda parte da tabela, está há cinco jogos sem vencer na competição, sendo o último jogo um empate sem gols contra o Brentford. O time ocupa a 13ª posição, com 26 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRYSTAL PALACE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Norwich City 1 x 1 Crystal Palace Premier League 3 de fevereiro de 2022 Brentford 0 x 0 Crystal Palace Premier League 9 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Watford x Crystal Palace Premier League 23 de fevereiro de 2022 16h30 (de Brasília) Crystal Palace x Burnley Premier League 26 de fevereiro de 2022 12h (de Brasília)

CHELSEA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Al-Hillal 0 x 1 Chelsea Mundial de Clubes 9 de fevereiro de 2022 Chelsea 2 x 1 Palmeiras Mundial de Clubes 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas