Crystal Palace x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece neste sábado (1), pela nona rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

No Selhurst Park, Crystal Palace e Chelsea entram em campo na manhã deste sábado (1), às 11h (de Brasília), pela nona rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Na 16ª posição com 6 pontos, o Crystal Palace quer o triunfo em casa para subir na tabela. James Tomkins deve retornar ao time após se recuperar de lesão na panturrilha, mas Jack Butland, Nathan Ferguson e James McArhur continuam no departamento médico.

Do outro lado, o Chelsea, em sétimo lugar com 10 pontos, sabe que precisa vencer para não ver seus principais rivais abrirem distância ainda maior. Mendy e Kante continuam em recuperação e são baixas no time de Potter.

Escalações:

Escalação do provável Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucoure, Eze; Ayew, Mateta, Zaha.

Escalação do provável Chelsea: Kepa; Fofana, Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Aubameyang, Sterling.

Desfalques

Crystal Palace

Jack Butland, Nathan Ferguson e James McArthur, no departamento médico, desfalcam a equipe mandante.

Chelsea

Kanté e Mendy, continuam se recuperando de suas lesões e seguem fora.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Selhurst Park, Londres - ING