Burnley x Chelsea: escalação, desfalques e mais do jogo pela Premier League 21/22

A bola vai rolar neste sábado (5) para Burnley x Chelsea, em partida válida pela 28ª rodada da Premier League, a partir das 12h (do horário de Brasília), no Turf Moor.

Atualmente, os Blues aparecem na terceira posição do Campeonato Inglês, com 50 pontos, e chegam embalados após a classificação para as quartas de final da Copa da Inglaterra.

Já o Burnley, na zona de rebaixamento, com 21 pontos, vem de derrota para o Leicester City por 2 a 0 na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o técnico Thomas Tuchel pode promover a entrada de Reece James, enquanto N'Golo Kante e Mateo Kovacic devem jogar no meio-campo.

Por outro lado, os Blues não poderão contar com Ben Chilwell, que passou por uma cirurgia no joelho e está fora até o final da temporada.

Já o Burnley estará novamente sem Erik Pieters, Dale Stephens, Vydra e Johann Berg, enquanto Ben Mee, com problema no joelho, é tratado como dúvida.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Burnley: Pope; Roberts, Tarkowski, Mee, Taylor; Lennon, Westwood, Brownhill, McNeil; Weghorst, Corneta.

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; James, Kovacic, Kanté, Alonso; Havertz, Lukaku, Monte.

DESFALQUES

BURNLEY:

Erik Pieters, Dale Stephens, Vydra e Johann Berg: machucados

CHELSEA:

Ben Chilwell: cirurgia no joelho

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Burnley x Chelsea será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, neste sábado (5).