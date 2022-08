Crystal Palace x Arsenal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece nesta sexta-feira (5), pela primeira rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico londrino! Crystal Palace e Arsenal se enfrentam nesta sexta-feira (5), no Selhurst Park Stadium, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Se a pré-temporada do Arsenal servir de base, os Gunners serão uma força a ser reconhecida na nova temporada, já que o Chelsea foi derrotado por 4 a 0 em Orlando.

Para a estreia no Inglês, o técnico Arteta terá alguns desfalques: Emile Smith Rowe, com lesão na virilha, Fabio Vieira, Kieran Tierney e Takehiro Tomiyasu, machucados, estão fora.

Por outro lado, Gabriel Jesus e Zinchenko podem aparecer entre os titulares, enquanto Martin Odegaard, com a camisa 10, é o novo capitão do Arsenal.

Já o Crystal Palace trata como dúvida a presença de Sam Johnstone, lesionado, enquanto Jack Butland, com a mão quebrada, é desfalque certo.

Prováveis escalações

Possível escalação do CRYSTAL PALACE: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucoure, Eze; Ayew, Edouard, Zaha.

Possível escalação do ARSENAL: Ramsdale; Branco, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Gabriel Jesus.

Desfalques da partida

Crystal Palace:

Jack Butland: machucado.

Arsenal:

Emile Smith Rowe, Fabio Vieira, Kieran Tierney e Takehiro Tomiyasu: lesionados.

Quando é?

JOGO Crystal Palace x Arsenal DATA Sexta-feira, 5 de agosto de 2022 LOCAL Selhurst Park Stadium - Londres, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Crystal Palace

JOGO CAMPEONATO DATA QPR 0 x 3 Crystal Palace Amistoso 23 de julho de 2022 Crystal Palace x Montpellier Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Crystal Palace Premier League 15 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Crystal Palace x Aston Villa Premier League 20 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Arsenal

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 4 x 0 Chelsea Florida Cup 24 de julho de 2022 Arsenal 6 x 0 Sevilla Copa Emirates 30 de julho de 2022

Próximas partidas