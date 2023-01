Crystal Palace x Tottenham ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier

Times entram em campo nesta quarta-feira (4), pela 19ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Crystal Palace e Tottenham entram em campo na tarde desta quarta-feira (4), às 17h (de Brasília), no Selhurst Park, pela 19ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de vitória no jogo passado, o Crystal Palace se manteve na 11ª posição, com 22 pontos marcados. O time mandante, entretanto, tem uma série de desfalques por motivos variados.

Do outro lado, o Tottenham ainda não venceu desde o retorno do campeonato e viu sua torcida protesta no fim de semana, durante a derrota para o Aston Villa. Os Spurs estão em quinto lugar com 30 pontos e continuam com baixas por lesões.

Prováveis escalações

Escalação do provável Crystal Palace: Guaita; Clyne, Guehi, Andersen, Ward; Olise, Doucoure, Schlupp; Ayew, Zaha, Eze.

Escalação do provável Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Skipp, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son.

Desfalques

Crystal Palace

Tyrick Mitchell está suspenso, enquanto Sam Johnstone não vai a campo por questões contratuais, além de Nathan Ferguson e James McArthur estarem lesionados.

Tottenham

Richarlison, Lucas Moura e Rodrigo Bentancur seguem no departamento médico, enquanto Yves Bissouma está suspenso.

