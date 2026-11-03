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O Crystal Palace recorreu do cartão vermelho direto recebido por Jean-Philippe Mateta na derrota por 2 a 0 para o Tottenham, no sábado. O jogador da seleção francesa pode ser suspenso por três partidas pela entrada com as travas da chuteira levantadas em Micky van de Ven. Perdê-lo agora seria mais um golpe para o técnico Pierre Sage, do Crystal Palace, que está sob pressão e recebe o Liverpool em Selhurst Park no domingo.

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Palace insiste que entrada de Mateta foi acidental

O Palace apresentou recurso contra o cartão vermelho mostrado a Mateta, expulso aos 13 minutos no Tottenham Hotspur Stadium. O atacante atingiu Van de Ven com as travas da chuteira enquanto os dois disputavam uma bola solta, e o árbitro Michael Oliver mostrou inicialmente o cartão amarelo.

Oliver mudou a decisão para cartão vermelho após ser chamado ao monitor pelo árbitro de vídeo Jarred Gillett. O Palace acredita que a entrada foi acidental e argumenta que o francês estava de olho na bola e não viu Van de Ven se aproximar.

Árbitro de vídeo diz que entrada preenchia todos os critérios para jogo brusco grave

Gillett não deixou muita margem para dúvidas ao orientar Oliver sobre o lance. Ele disse: “O ponto de contato é no tendão de Aquiles, longe da bola. Ele vem correndo em velocidade e com intensidade, e as travas atingem em cheio o tendão de Aquiles. Acho que isso preenche todos os critérios para jogo brusco grave.”

Oliver então explicou a decisão ao público pelo sistema de som do estádio: “Após a revisão, o camisa 14 do Crystal Palace atinge em cheio, com força e com as travas, o tendão de Aquiles do adversário. A decisão final é cartão vermelho.” O painel Ref Watch, da Sky Sports, formado por Dermot Gallagher, Tim Sherwood e Jay Boothroyd, concordou por unanimidade, na segunda-feira, que a decisão foi correta.

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Suspensão de Mateta deixaria Sage com poucas opções no ataque

Com dez jogadores, o Palace não conseguiu segurar o Tottenham, que garantiu uma vitória tranquila com gols de Archie Gray e Jan Paul van Hecke, um em cada tempo. A derrota deixou o Palace na zona de rebaixamento, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos pela Premier League.

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Perder Mateta seria mais um golpe para Sage, que luta para manter o emprego e só recentemente voltou a contar com o atacante após uma lesão na coxa. Com Jorgen Strand Larsen fora por um problema no tornozelo, Eddie Nketiah seria o único atacante disponível do Palace.

O que vem pela frente para Mateta e Palace?

Se a suspensão for mantida, Mateta perderá o jogo em casa contra o Liverpool no domingo, antes da pausa para as seleções, além dos confrontos decisivos com Coventry e Hull, ambos recém-promovidos.

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Ele ainda estaria disponível para os jogos em casa do Palace contra Hoffenheim e Real Sociedad pela Liga Europa.