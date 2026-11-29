Compartilhar Siga GOAL no Google

O Crystal Palace estaria disposto a contratar três jogadores em janeiro para o novo técnico Thomas Frank, na tentativa de deixar a lanterna da Premier League. O zagueiro Joel Ordonez, do Club Brugge, é o principal candidato a substituir Maxence Lacroix. O clube também busca um volante e um atacante.

Publicidade

Crystal Palace planeja reformular o elenco

The Sun informa que a diretoria do Crystal Palace está pronta para disponibilizar recursos a Frank para reforçar a luta contra o rebaixamento, depois que ele substituiu Pierre Sage em Selhurst Park . O Palace teve uma janela de verão irregular: recorreu a Sage após perder Andoni Iraola para o Liverpool, e nenhuma das contratações recentes teve impacto significativo. Depois de vender Lacroix ao Chelsea sem encontrar um substituto à altura, o clube agora tem um zagueiro rápido no topo da lista de prioridades.

Frank revela planos para reforçar o elenco

Em sua primeira entrevista coletiva no sul de Londres, o técnico de 53 anos confirmou que já havia definido as prioridades para o elenco em conversas com a diretoria. Ao relembrar sua entrevista para o cargo, o dinamarquês explicou: “Estas são as três áreas em que acho que podemos melhorar, caso contratemos jogadores”.

Apesar de confirmar as conversas, Frank não quis revelar publicamente quais posições pretende reforçar. Em vez disso, destacou que sua prioridade imediata é tirar mais do elenco atual: “Sempre trabalho com o que tenho”.

Interesse em Ordonez e incerteza sobre Mateta

O jornal acrescenta que o Palace considera retomar as negociações por Ordonez depois que uma transferência no verão não se concretizou devido a preocupações com lesões. O clube também busca reforços para o meio-campo e o ataque. A situação no setor ofensivo é agravada pela incerteza em torno de Jean-Philippe Mateta, cujo contrato termina no fim da temporada. A partir de janeiro, o atacante poderá abrir negociações para uma transferência sem custos com clubes estrangeiros.

Publicidade Publicidade

Mateta, que viu uma transferência para o Milan não se concretizar por causa de uma lesão no inverno passado, segue sendo fundamental para as ambições imediatas do Palace. O francês converteu um pênalti na noite de quinta-feira, antes de Dwight McNeil marcar o gol da vitória de virada por 2 a 1 sobre a Real Sociedad na Liga Europa, dando a Frank seu primeiro triunfo no comando.

Sequência decisiva aguarda Frank no período de festas

Animado pela vitória europeia, Frank terá uma grande oportunidade de conquistar seu primeiro triunfo na liga quando o recém-promovido Hull City visitar Selhurst Park no domingo. Logo depois, na quarta-feira, virá um confronto difícil com o rival londrino Chelsea, no qual o Palace reencontrará o ex-zagueiro Lacroix. A sequência intensa de jogos no período de festas, antes da abertura da janela de janeiro, colocará à prova o quanto Frank ainda consegue extrair do elenco atual.