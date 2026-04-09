Crystal Palace foi muito superior à Fiorentina; Emegha enfrenta dificuldades contra o Strasbourg

O Crystal Palace confirmou seu status de favorito na Conference League. O clube da Premier League venceu a Fiorentina por 3 a 0 na partida de ida das quartas de final. Enquanto isso, o FSV Mainz também teve um excelente desempenho, com uma vitória por 2 a 0 sobre o RC Strasbourg.
Crystal Palace - Fiorentina 3 a 0
Após mais de vinte minutos de jogo, o Crystal Palace recebeu um pênalti, após uma falta imprudente do zagueiro Dodo, da Fiorentina, na área italiana. Jean-Philippe Mateta assumiu a responsabilidade e mandou a bola no canto oposto a David de Gea: 1 a 0.
Dodo também teve um papel infeliz no 2 a 0. O brasileiro saiu tarde, o que fez com que não houvesse impedimento e Tyrick Mitchell estivesse no lugar certo para empurrar a bola para o gol, depois que Mateta havia deixado de fazê-lo uma fração de segundo antes.
Nos últimos instantes da partida, o Palace marcou mais um gol. Ismaïla Sarr completou para o gol após passe de Daichi Kamada, e com isso a partida de volta parece uma mera formalidade: 3 a 0.
FSV Mainz 05 - RC Strasbourg 2 a 0
O Mainz começou com tudo contra o Strasbourg, onde o internacional holandês Emanuel Emegha, recém-recuperado de uma lesão, começou no banco. Foi Kaishu Sano, irmão da estrela da Eredivisie Kodai Sano, quem abriu o placar com um belíssimo chute no ângulo superior: 1 a 0.
Pouco tempo depois, os alemães dobraram a vantagem. Stefan Posch recebeu a bola em um escanteio cobrado por Paul Nebel e teve tempo e espaço para finalizar com segurança: 2 a 0.
Após o intervalo, Emegha entrou em campo pelos franceses e o ex-jogador do Sparta testemunhou um chute forte de Valentín Barco, que teve o azar de ver sua tentativa acertar a parte de baixo da trave. O ataque continuou e Emegha foi encontrado, mas cabeceou para fora. O Strasbourg precisa d