O Crystal Palace está com um pé na final da Liga Conferência. Os londrinos venceram a partida de ida das semifinais por 1 a 3 contra o Shakhtar Donetsk e podem selar a classificação na próxima quinta-feira, em casa. Já o RC Strasbourg, de Emmanuel Emegha, terá um desafio pela frente, após a derrota por 1 a 0 para o Rayo Vallecano na partida de ida.
Shakhtar Donetsk - Crystal Palace 1 a 3
O Shakhtar, que havia eliminado o AZ nas quartas de final, teve um início dramático. Apenas 21 segundos depois do pontapé inicial, Ismaïla Sarr recebeu um passe de Jean-Philippe Mateta, avançou sem marcação e mandou a bola no canto oposto: 0 a 1. Foi o gol mais rápido da história da Conference League.
Assim, o Crystal Palace teve um início maravilhoso, mas no restante do primeiro tempo o Shakhtar dominou. No entanto, isso não resultou em nenhum gol.
Logo após o intervalo, foi justamente o Shakhtar que saiu com tudo do vestiário. Aos 47 minutos, um escanteio foi cabeceado e finalizado de perto por Oleh Ocheretko: 1 a 1.
Os visitantes partiram em busca de uma resposta. O goleiro do Shakhtar, Dmytro Riznyk, fez excelentes defesas em chutes de Sarr e Mateta, e este último ainda acertou a trave. Por meio de Daichi Kamada, que aproveitou um rebote após um lançamento lateral longo, o gol saiu: 1 a 2.
Em seguida, o Crystal Palace voltou a se posicionar defensivamente. O Shakhtar tentou com um chute de Alisson Santana (defesa de Dean Henderson), mas teve que assistir enquanto o substituto e ex-atacante do FC Groningen, Jørgen Strand Larsen, marcava o 1 a 3 em um contra-ataque.
Rayo Vallecano - RC Strasbourg 1-0
O primeiro tempo em Madri foi bastante decepcionante. O momento mais marcante ocorreu cerca de dez minutos antes do intervalo, quando Pathé Ciss deu uma pancada no queixo do capitão do Strasbourg, Emmanuel Emegha. Ciss se safou com apenas um cartão amarelo.
Dez minutos após o intervalo, finalmente saiu o gol. Alexandre Zurawski, também conhecido como Alemão, cabeceou para o gol após um escanteio: 1 a 0. Por meio de Florian Lejeune (duas vezes) e Andrew Omobamidele, ambas as equipes tiveram boas chances depois disso, mas não houve mais gols.