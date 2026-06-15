Crysencio Summerville expressou uma opinião muito clara sobre a substituição durante a partida entre Holanda e Japão

As substituições do técnico Ronald Koeman talvez tenham sido o assunto mais comentado após a partida da Copa do Mundo entre Holanda e Japão (2 a 2). Enquanto muitos criticam, Crysencio Summerville consegue entender a decisão.

Ele deixou isso claro em uma coletiva virtual, um dia após a partida. “Minha própria substituição foi, naturalmente, por precaução, já que eu também tinha recebido um cartão amarelo. Entendo que o técnico quisesse fazer algumas mudanças e respeito isso.”

No entanto, ele está chateado porque a Seleção Holandesa não conseguiu avançar na fase final. “Tínhamos o ímpeto e acho que também tínhamos a energia no segundo tempo. Muito mais do que no primeiro tempo, na minha opinião.”

“Mas acho que os rapazes que saíram do banco também estavam simplesmente ‘super prontos’ para causar impacto”, ele não culpa seus companheiros de equipe. “Acho que também tivemos um pouco de azar em uma jogada de bola parada. No sábado, vamos dar tudo de novo.”

Summerville poderia ter se tornado o herói da seleção holandesa em sua terceira partida internacional – e sua estreia na Copa do Mundo. Ele marcou o 2 a 1 no meio do segundo tempo, mas, devido a um gol sofrido no final, a Oranje teve que se contentar com um ponto.

“Ainda penso da mesma forma: preferia ter conquistado os três pontos, mas não podemos ficar remoendo isso. Acho que precisamos levar a positividade desse jogo para a partida contra a Suécia”, conclui ele.