Crysencio Summerville é transferido para a Saudi Pro League por 80 milhões

O Al-Hilal chegou a um acordo com o West Ham United sobre a transferência de Crysencio Summerville, segundo informou David Ornstein, do The Athletic, nesta terça-feira. A transferência do jogador da seleção holandesa para a Saudi Pro League envolve um valor de 80 milhões de euros.

Os últimos detalhes do contrato de vários anos estão sendo finalizados. Apenas o exame médico ainda pode atrapalhar a transferência de Summerville, que sofreu o rebaixamento da Premier League com o West Ham.

A AS Roma fez tentativas intensas para contratar Summerville e apresentou várias ofertas ao West Ham. No entanto, agora é o Al-Hilal que leva a melhor na disputa pelo jogador holandês.

O Manchester United e o Aston Villa também foram associados a Summerville, que ainda tinha contrato de três temporadas com o West Ham. O ponta já havia jogado por algum tempo pelo Leeds United.

O especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano informou que o Al-Hilal havia feito uma oferta atraente e que isso havia deixado Summerville em dúvida. Assim, ele parece agora preferir a Saudi Pro League à AS Roma.

O interesse do clube saudita, aliás, não surge do nada. Na semana passada, o jornalista Sascha Tavolieri já havia informado que o Al-Hilal havia entrado em contato com a equipe do jogador da seleção holandesa.

Summerville marcou dois gols pela seleção holandesa na Copa do Mundo e também deu duas assistências. No entanto, ele perdeu um pênalti na disputa de pênaltis contra o Marrocos nas oitavas de final, o que resultou na eliminação da Holanda.